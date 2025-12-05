WM-Auslosung wird zur Farce: Infantinos peinliche Trump-Huldigung schockiert Experten

Die FIFA-Auslosung in den USA wird zunehmend als Farce wahrgenommen, insbesondere aufgrund der Selbstinszenierung des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Anstatt den Fokus auf die eigentliche Gruppenauslosung zu legen, verkam die Veranstaltung im Kennedy Center in Washington zu einer peinlichen Show. Der verzweifelte Versuch, mit patriotischen “USA, USA, USA”-Rufen Begeisterung zu entfachen, scheiterte kläglich. Während die angekündigten Moderatoren Heidi Klum und Kevin Hart kaum in Erscheinung traten, übernahm Infantino selbstherrlich die Regie des Abends.

Infantinos Selbstdarstellung

Besonders auffällig war Infantinos offensichtliches Werben um die Gunst von US-Präsident Donald Trump. Was viele Beobachter als durchsichtige Schmeichelei empfanden, gipfelte in der Premiere des eigens kreierten FIFA-Friedenspreises. In einer Szene, die für sich selbst spricht, hängte sich der “bescheidene” Präsident die Auszeichnung gleich selbst um den Hals.

Sportliche Nebensache

Die Absurdität des Geschehens brachte ORF-Experte Roman Mahlich auf den Punkt, als er konsterniert fragte: “Um was geht es hier eigentlich?” Eine Frage, die den Kern der Kritik trifft. Was als sportliche Auslosung geplant war, mutierte zu einer fragwürdigen Inszenierung, bei der die eigentliche Aufgabe des Weltverbands in den Hintergrund rückte.

Die politische Dimension, die durch Trumps Ehrung hinzukam, verstärkt den Eindruck, dass sich die FIFA tief in politisches Fahrwasser begeben hat – statt sich auf ihre sportliche Kernkompetenz zu konzentrieren.