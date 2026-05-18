WM-Fieber in Kroatien: Erste Auswahl von Dalić steht!

Zlatko Dalic hat gesprochen – und der vorläufige WM-Kader der Vatreni sorgt bereits für heiße Diskussionen.

Teamchef Zlatko Dalic hat am heutigen Tag um 13 Uhr in der Pivana in Zagreb den vorläufigen Kader der kroatischen Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft präsentiert. Die Anhänger der Vatreni verfolgten gespannt, welche Spieler es in die Planungen des Selektors für das bedeutendste Fußballereignis der Welt geschafft haben. Aus Verbandskreisen war im Vorfeld zu vernehmen, dass die Liste zwischen 35 und 55 Namen umfassen sollte – wobei eine kürzere Auswahl nicht ausgeschlossen war.

Den endgültigen 26-Mann-Kader muss Dalic bis zum 1. Juni einreichen. Die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko wird am 11. Juni angepfiffen und läuft bis zum 19. Juli. Kroatien trifft in Gruppe L auf England, Panama und Ghana.

Dalics Kaderplanung

Die starken Auftritte von Dion Drena Beljo und Luka Stojkovic haben Dalics Kaderplanung zusätzlich erschwert. Besonders die Geschichte rund um den jungen Adrian Segecic sorgt für Gesprächsstoff – ein vielversprechendes Talent, das sich bewusst für Kroatien und gegen Australien entschieden hat. Luka Vuskovic zählt zu den herausragenden Akteuren der Bundesliga und gilt in Fachkreisen als zentraler Baustein der Vatreni für das kommende Jahrzehnt.

Bei der Pressekonferenz formulierte Dalic die Erwartungen klar: „Das Hauptziel ist, die Gruppenphase zu überstehen. Ich bin wie immer optimistisch – wir haben eine gute Nationalmannschaft, wir haben Qualität, Jugend und Erfahrung.“ Der Selektor unterstrich dabei den Stellenwert von Kontinuität und langfristiger Planung im Umgang mit dem Kader.

Kapitän Luka Modric ist nach einer kurzen Pause wieder fit und steht für die WM bereit. Auch Josko Gvardiol findet sich auf der Liste, sein Zustand wird jedoch weiterhin beobachtet. Dalic plant zudem, Ivica Olic in den Trainerstab einzubinden – eine Entscheidung, die noch der Abstimmung mit dem Verbandspräsidenten bedarf.

Dion Drena Beljo hat sich durch konstant starke Leistungen in unmittelbare Nähe des Nationalteams gespielt, doch der Konkurrenzkampf im Sturm ist enorm. Lovro Majer hingegen fehlt verletzungsbedingt und aufgrund seines Vereinsstatus. Dalic betonte einmal mehr seine Grundphilosophie: Die Nationalmannschaft sei kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess über einen Zweijahres-Zyklus.

Vorläufiger Kader

Marijan Budimir, Teamchef der kroatischen U17-Nationalmannschaft, blickte derweil zuversichtlich auf die bevorstehende U17-Weltmeisterschaft. Die erfolgreiche Qualifikation wertete er als bedeutenden Meilenstein. Filip Pavic wurde dabei als herausragendes Talent hervorgehoben, dem langfristig eine tragende Rolle im kroatischen Nachwuchs zugetraut wird.

Der vorläufige Kader im Überblick – Torhüter: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur. Verteidiger: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongraciс, Martin Erlic, Luka Vuskovic. Mittelfeld: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk. Sturm: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic. Stand-by: Lovro Majer, Franjo Ivanovic, Dion Drena Beljo, Ivan Smolcic, Karlo Letica, Adrian Segecic, Luka Stojkovic.