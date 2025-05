Zirkus-Horror: Feuerschlucker-Show endet mit 17 verletzten Kindern

Dramatische Szenen im Mitmachzirkus: Als ein Feuerschlucker seine Kunst zeigt, bricht plötzlich ein Brand aus. Mehrere Kinder atmen gefährliche Rauchgase ein.

Im Kreis Düren kam es zu einem Zwischenfall bei einer Zirkusvorstellung für Kinder, als das Zelt während der Darbietung eines Feuerschluckers in Brand geriet. Bei dem Unglück atmeten 17 Kinder Rauchgase ein und erlitten Verletzungen.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen in Aldenhoven im Kreis Düren während einer Veranstaltung, die von 116 Kindern und deren erwachsenen Begleitpersonen besucht wurde. Die Grundschüler nahmen an einem Mitmachzirkus teil und probten für eine geplante Aufführung.

Verletzte Personen

Nach Polizeiangaben zog sich der 44-jährige Feuerschlucker bei dem Unglück Verbrennungen zu. Den anwesenden Personen gelang es, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Zwei der betroffenen Kinder mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, ebenso der verletzte Feuerschlucker.

Eine weitere erwachsene Person erlitt leichte Verletzungen.

Mangelnde Sicherheitsstandards

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurden Hinweise auf fehlende spezifische Sicherheitsauflagen für Mitmachzirkus-Veranstaltungen mit Feuershows bekannt. In Nordrhein-Westfalen existieren derzeit keine landesweit einheitlichen Vorgaben für derartige Zirkusprojekte mit Kindern.