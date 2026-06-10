Zwei Hunde durch Hasch-Keks vergiftet: Jus-Studentin vor Gericht

Ein Keks, zwei kranke Hündinnen – und eine junge Frau, die vor Gericht eine brisante Erklärung liefert.

Zwei Hündinnen erlitten schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, nachdem sie im März einen mit Drogen versetzten Keks zu sich genommen hatten – mit massivem Erbrechen und neurologischen Ausfallerscheinungen als Folge. Wegen des Verdachts der Tierquälerei musste sich eine Hundehalterin vor dem Landesgericht Linz verantworten. Der Vorwurf: Sie habe das Leid der Tiere bewusst in Kauf genommen.

Missgeschick oder Vorsatz?

Am 9. März sollen die Hündinnen „Gina“ und „Athene“ den Keks gefressen haben. „Der ist mir beim Putzen runtergefallen, da haben sie die Brösel erwischt. Danach habe ich die Hunde noch zwei bis drei Stunden beobachtet. Da war nichts, dann bin ich ins Bett gegangen“, schildert die Jus-Studentin. Bemerkt hätte sie den Zustand der Vierbeiner erst am nächsten Vormittag, als die Mitbewohnerin und Besitzerin von „Athene“ die Polizei verständigte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die 20-jährige Angeklagte sprach von einem Missgeschick beim Reinigen der Wohnung, während die Staatsanwaltschaft vorsätzliches Handeln unterstellte. Unbestritten ist, dass die beiden Hündinnen im Alter von drei und vier Jahren mit neurologischen Störungen und heftigem Erbrechen in einer Linzer Wohnung lagen – inmitten ihrer eigenen Ausscheidungen. „Was haben Sie gemacht, als Sie sahen, dass es Ihrem Hund schlecht geht?“, wollte die Richterin wissen.

Fortsetzung im August

„Ich habe das Hundebett mit dem Erbrochenen in die Dusche gelegt und zu putzen angefangen. Zum Tierarzt konnte ich nicht fahren, weil ich keinen Führerschein habe, und außerdem war auch schon die Amtstierärztin da“, so die Angeklagte. Im weiteren Verfahren sollen neben der Veterinärin auch Polizeibeamte sowie die Mitbewohnerin als Zeugen befragt werden. Die Verhandlung wird am 18. August fortgesetzt.