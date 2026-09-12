15-Jährige nach Vergewaltigung in Gasse entdeckt – Täter flüchtig

Eine 15-Jährige wird in Augsburg Opfer eines schweren Verbrechens – die Polizei sucht dringend Zeugen.

Im Augsburger Bleigäßchen wurde am Abend des 7. September eine 15-Jährige aufgefunden. Passanten entdeckten die Jugendliche und alarmierten die Polizei. Den Ermittlungen zufolge soll sie zwischen 20 und 21.15 Uhr Opfer eines schweren Sexualverbrechens geworden sein.

Tatort unklar

Wo genau sich der Vorfall ereignet hat, ist bislang nicht geklärt. Als möglicher Tatort kommen der Königsplatz, der Zeugplatz, die Maximilianstraße sowie die Hallstraße in Betracht. Auch zur genauen Tatzeit und zum Hergang der Tat liegen der Polizei noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, den bislang unbekannten jungen Täter zu identifizieren.

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Zeugenaufruf

Die Augsburger Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit und bittet um sachdienliche Hinweise. Im Mittelpunkt des Zeugenaufrufs steht die Frage, wer die Jugendliche vor 21.15 Uhr in Begleitung anderer Personen gesehen hat. Besonderes Interesse gilt Beobachtungen zu Jugendgruppen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, die möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Augsburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.