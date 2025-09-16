15,33 Euro für Wasser: Oktoberfest mutiert zur Luxus-Veranstaltung

Das Münchner Oktoberfest 2025 wird für Besucher zu einer kostspieligen Angelegenheit. Die Preise für sämtliche Konsumgüter auf der Wiesn haben einen deutlichen Sprung nach oben gemacht.

Für eine Maß Bier werden je nach Festzelt zwischen 14,50 und 15,80 Euro fällig – ein merklicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, als die Preise noch bei 13,60 bis 15,30 Euro lagen. Die Stadt München bestätigt einen durchschnittlichen Preisanstieg von 3,5 Prozent gegenüber 2024. Besonders teuer wird es im Kufflers Weinzelt, wo bereits ein Liter Weißbier 17,80 Euro kostet.

Besonders drastisch fällt die Preisentwicklung bei alkoholfreien Getränken aus. Ein Liter Wasser kostet im Weinzelt inzwischen 15,33 Euro. Für Erfrischungsgetränke wie Tafelwasser, Spezi oder Limonade müssen Besucher in vielen Zelten zwischen 10 und 13 Euro pro Liter bezahlen.

Luxus-Speisekarte

Auf der Speisekarte sorgt ein Luxusangebot für Aufsehen: Das Bräurosl-Zelt bietet ein 1,3 Kilogramm schweres Tomahawk-Steak an, das in der Grundversion mit 179 Euro zu Buche schlägt. Wer sich für die gehobene Variante mit schwarzem Trüffel und Trüffel-Béarnaise entscheidet, zahlt sogar 229 Euro – damit handelt es sich um das teuerste Gericht in der Geschichte des Oktoberfests. Auch bei klassischen Speisen wie einem halben Hendl bewegen sich die Preise je nach Zelt zwischen 17,80 und 24,50 Euro.

Mit dem Start des traditionellen Volksfestes am Samstag sollten Besucher daher ein großzügiges Reisebudget einplanen. Da allein für Speisen und Getränke schnell höhere Ausgaben als erwartet anfallen können.