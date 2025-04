17-Jährige sticht Dealer nach Betrug nieder

Mordversuch Jugendlicher an Drogendealer nach Betrug bei Benzodiazepin-Kauf: Zwei 17-Jährige attackierten in Graz einen Dealer mit Messerstichen. Die Rettung des Opfers gelang nur durch eine Notoperation.

In einem Prozess vor dem Grazer Straflandesgericht mussten sich am Dienstag zwei 17-jährige Jugendliche wegen des Vorwurfs des Mordversuchs verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann und seiner gleichaltrigen Freundin vor, im September des Vorjahres in Graz gewaltsam gegen einen Drogendealer vorgegangen zu sein, nachdem ein Suchtmittelgeschäft nicht wie vereinbart verlaufen war. Der männliche Angeklagte fixierte dabei das Opfer, während seine Begleiterin mit einem Messer mehrfach zustach. Nur durch eine Notoperation konnte das Leben des Verletzten gerettet werden.

Der Tathergang begann mit einem fehlgeschlagenen Drogenkauf nahe dem Bahnhof der steirischen Landeshauptstadt am 8. September. Der damals 16-jährige Bursche aus dem Grazer Umland hatte Geld für Benzodiazepine – umgangssprachlich „Benzos“ (verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel) – bezahlt, erhielt jedoch eine Dose ohne die vereinbarten Tabletten. Nach diesem Betrug kontaktierte er seine Freundin aus Leoben, die noch am selben Tag nach Graz kam. Gemeinsam entwickelten die beiden laut Anklage einen Plan zur Vergeltung.

Die Umsetzung ihres Vorhabens erfolgte bei einem weiteren vereinbarten Treffen mit dem Dealer, bei dem es zur Gewalttat kam. „Die Angeklagte hat das Opfer versucht zu töten“, erklärte die Staatsanwältin vor Gericht. Die Schwere der Verletzungen unterstrich sie mit dem Hinweis auf einen Stich, der das Rippenfell durchtrennte und zum Kollaps des linken Lungenflügels führte. „Nur durch Glück ist es beim Mordversuch geblieben“, betonte die Anklagevertreterin. Den Ausführungen zufolge habe nur die intensivmedizinische Versorgung und ein chirurgischer Noteingriff „Schlimmeres verhindert“.

Gegensätzliche Darstellungen

Die Darstellung der beiden Beschuldigten und ihrer rechtlichen Vertreter weicht erheblich von der Anklage ab. Zwar räumten beide ein, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der der junge Mann das Opfer im „Schwitzkasten“ hielt, während seine Begleiterin mit dem Messer zustach. Eine Absicht zur Tötung stritten sie jedoch vehement ab. „Ich wollte ihn dazu bringen, dass er mir mein Geld wieder zurückgibt“, erläuterte der männliche Angeklagte seine Motivation. Die weibliche Beschuldigte bekräftigte: „Wir wollten ihn zur Rede stellen. Von Rache kann keine Rede sein.“ Sie gab an, in Panik geraten zu sein, als sie beobachtete, wie ihr Freund in die Rangelei verwickelt wurde, und befürchtete, dieser könnte unterliegen. Dies habe sie zum Einsatz des Messers veranlasst.

Im Gerichtsverfahren gilt die 17-jährige Frau aufgrund des Messereinsatzes als mutmaßliche Haupttäterin, während ihr Partner als Beitragstäter angeklagt ist. Die Verteidigerin der jungen Frau bemühte sich um ein differenziertes Bild ihrer Mandantin: „Ich habe ein verunsichertes Mädchen kennengelernt. Das ist keine kaltblütige Mörderin.“ Sie betonte nachdrücklich das Fehlen eines Tötungsvorsatzes.

Für den Nachmittag war die Einvernahme des Opfers sowie weiterer Zeugen angesetzt.

Die Urteilsverkündung mit möglicherweise mehrjährigen Freiheitsstrafen wurde noch für denselben Abend erwartet.