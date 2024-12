18-Jährige stirbt bei Horror-Unfall wegen Glatteis

In Vöcklamarkt kam es am Samstag zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 18-jährige Frau auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte.

Am Samstagmorgen kam es in Vöcklamarkt im Bezirk Vöcklabruck zu einem folgenschweren Autounfall, bei dem eine 18-jährige Frau tödlich verletzt wurde. Die Polizei informierte am Dienstag über den Tod der jungen Autofahrerin, die ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Unfallhergang auf eisglatter Fahrbahn

Der Unfall ereignete sich unter gefährlichen Wetterbedingungen. Die 18-Jährige verlor auf der eisglatten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet ins Schleudern, woraufhin es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen kam. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs trug bei dem Zusammenstoß lediglich leichte Verletzungen davon.

Winterlichen Straßenverhältnissen

Die Polizei nutzte den Vorfall, um die Dringlichkeit von angepasstem Fahrverhalten bei widrigen Wetterverhältnissen zu betonen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollen ihre Geschwindigkeit den Straßenbedingungen anpassen, um Unfälle zu vermeiden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch im Gange, um alle Umstände des tragischen Geschehens zu klären.