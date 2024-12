Mord oder Diebstahl: Warum der Tod eines Neugeborenen kaum härter bestraft wird

Neonatizid bezeichnet die Tötung eines Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt. Der Begriff wird vor allem in medizinischen und rechtlichen Kontexten verwendet. Es handelt sich dabei um eine spezifische Form des Kindsmordes, die meist von der Mutter begangen wird, oft in Ausnahmesituationen wie extremen psychischen oder physischen Belastungen während oder unmittelbar nach der Geburt. In einigen Rechtssystemen, darunter auch in Österreich, wird Neonatizid als privilegiertes Delikt behandelt und mit einer milderen Strafe geahndet als andere Tötungsdelikte.