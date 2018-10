18 Jahre seit Miloševićs Sturz, dieselben Leute regieren immer noch…

Heute, vor 18 Jahren, wurde der damalige Präsident Serbiens und der Bundesrepublik Jugoslawiens nach Demonstrationen in Belgrad gestürzt.

Am 5. Oktober 2000 kam es zu großen Protesten in der serbischen Hauptstadt, da Slobodan Milošević, trotz Verlorener Wahl, sein Amt nicht niederlegen wollte. Am 24. Oktober 2000 verlor Milošević gegen den DOS-Kandidaten (Demokratische Opposition Serbiens, Demokratska opozicija Srbije), Vojislav Koštunica.

Tränengas und Schüsse

Vor 18 Jahren machten sich hunderttausend Serben nach Belgrad auf, um den Autokraten Milošević zu stürzen. Am Plateau vor dem damaligen Parlament versammelten sich die Demonstranten, die aus dem gesamten Land mit Autobussen, Lkws und anderen Fahrzeugen angereist waren.

Überall auf den Straßen waren Fahrzeugkolonnen zu sehen. Mit Baggern durchbrachen Demonstranten die Barrikaden, die Polizei setzte Tränengas ein und Schüsse fielen. Das Parlament wurde stark beschädigt und sogar in Brand gesteckt. Ein ähnliches Schicksal erlitt das Gebäude des serbischen Öffentlich-rechtlichen.

Polizisten schlossen sich an

Der Widerstand der Exekutive währte nur kurz und kann insgesamt als erfolgloses Unterfangen bezeichnet werden. Viele der Polizeibeamten schlossen sich sogar den protestierenden Bürgern an.

In den Abendstunden des 5. Oktober wandte sich schließlich der neue Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, Vojislav Koštunica an die serbische Bevölkerung. Einen Tag später akzeptierte Milošević seinen Wahlverlust und gratulierte Koštunica zum Sieg.

Diese Bürgerrevolution verlief allerdings nicht ohne Opfer. Jasmina Jovanović aus der Nähe von Velika Plana kam unter die Räder eines Lastkraftwagens und starb. Momčilo Stakić erlitt während der Demos einen Herzinfarkt und erlag dessen Folgen. Insgesamt wurden bei diesen Aufständen 65 Personen verletzt.

„Miloševićs“ in der heutigen Politik

Heute, 18 Jahre später, bekleiden die damaligen Mitglieder der Milošević-Regierung abermals hohe politische Funktionen im Land.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić war 2000 noch Informationsminister, während die Vizepräsidentin der damaligen Bundesregierung Maja Gojković heute das Amt der Parlamentspräsidentin innehat.

Das ehemalige angesehene Mitglied der Jugoslawischen Linken (Jugoslovenska levica), Aleksandar Vulin ist heute Verteidigungsminister und der Pressesprecher von Miloševićs Partei, Ivica Dačić, Außenminister.

Koštunica, der ehemalige Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, zog sich aus der Politik, zurück, während der damalige Premier Zoran Đinđić am 12. März 2003 vor dem Regierungsgebäude ermordet wurde. (KOSMO berichtete)

Slobodan Milošević starb im Jahr 2006 im Gefängnis des Kriegsverbrechertribunals in Den Haag, wo er sich für Kriegsverbrechen verantworten musste. Seine Ehefrau und ehemalige Vorsitzende der Jugoslawischen Linken, Mirjana Marković befindet sich in Russland, wo sie Asyl erhielt.