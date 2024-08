19-Jährige von eigenem Freund niedergestochen

In einer erschütternden Tat, die sich am späten Dienstagabend in Traismauer, im Bezirk St. Pölten, ereignete, wurde ein 29-jähriger Mann festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seiner 19-jährigen Freundin ein Messer in den Rücken gestoßen zu haben. Dies teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwochmorgen mit.

Flucht, Notruf, rettende Nachbarn und schließlich Festnahme

Trotz der schweren Verletzung gelang es der jungen Frau, aus der Wohnung zu flüchten. Sie suchte Schutz bei benachbarten Anwohnern, die sofort Erste Hilfe leisteten. Nach Angaben der Polizei wählte der Tatverdächtige selbst den Notruf und ließ sich anschließend ohne Widerstand festnehmen. Er soll zum Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr.

Medizinische Versorgung und Ermittlungen

Die Verletzte wurde umgehend in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort operiert. Der aktuelle Zustand der 19-Jährigen ist stabil. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen, um die Umstände der Tat weiter aufzuklären.