23-Jährige nach Kollision bewusstlos im Acker – Alkolenker flüchtet

In der Steiermark ereignete sich am Freitagabend ein schwerer Unfall, bei dem eine 23-jährige Frau auf einem E-Scooter lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Unfallverursacher, ein alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters, verließ den Unfallort unerlaubt.

Passanten entdeckten die bewusstlose junge Frau gegen 18:30 Uhr neben ihrem E-Scooter in einem Feld am Stadlteichweg in Kirchberg an der Raab nahe des Hotels Gsölserhof. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die 23-Jährige musste reanimiert werden und wurde anschließend per Rettungshubschrauber nach Graz ins Universitätsklinikum transportiert.

⇢ Alkohol am Steuer: Raser rammt Fahrzeug auf Autobahn – Insassen verbrennen



Täter identifiziert

Bei der Untersuchung des Unfallortes stießen die Ermittler auf Fahrzeugteile, die zur Identifizierung eines 29-jährigen Mannes aus dem Bezirk Graz-Umgebung führten. Als die Beamten den Verdächtigen zu Hause antrafen, schlief dieser bereits. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte eine erhebliche Alkoholisierung.

In seiner Vernehmung gab der Mann zwar zu, das Fahrzeug geführt zu haben, behauptete jedoch, sich an keinen Unfall erinnern zu können.

Die Polizei hat Anzeige gegen den 29-Jährigen erstattet.