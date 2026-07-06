32 Stunden begraben: Zwölfjährige überlebt Erdbeben mit Ketchup und Käse

32 Stunden unter Beton, allein, verletzt – die Geschichte der zwölfjährigen Fabiana aus Venezuela bewegt ein ganzes Land.

Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela hat das Schicksal eines zwölfjährigen Mädchens die Bevölkerung des Landes tief bewegt. Fabiana Blanco wurde in La Guaira lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Wohngebäudes geborgen. Mehr als 30 Stunden lang war sie unter Betonteilen eingeschlossen – ohne Kontakt zur Außenwelt, verletzt und auf sich allein gestellt.

Als die Erde am 24. Juni bebte, befand sich Fabiana ohne ihre Mutter in der Wohnung. Karina Blanco war gerade dabei, zu einem Spinning-Kurs aufzubrechen, als die ersten Erschütterungen einsetzten. Zunächst rechnete sie noch damit, dass das Beben rasch vorübergehen würde – doch innerhalb weniger Augenblicke wurde das wahre Ausmaß der Katastrophe deutlich.

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Karina eilte zu ihrem Auto und raste nach Hause. Was sie dort vorfand, war kaum zu ertragen: Wo das Gebäude gestanden hatte, klaffte nur noch ein Chaos aus Betonbrocken, Staub und eingestürzten Wänden. Verzweifelt rief sie immer wieder den Namen ihrer Tochter.

Kampf ums Überleben

Fabiana war zum Zeitpunkt des Bebens in der Wohnung gewesen. Als die Wände nachgaben, wurde sie zu Boden gerissen und von herabstürzenden Trümmern eingeschlossen. Über ihr lastete Beton, vor ihrem Gesicht kaum genug Raum zum Atmen – wie sie später berichtete, war sie in diesem Moment überzeugt, dass keine Rettung mehr kommen würde.

Dennoch gab Fabiana nicht vollständig auf. Sie vernahm die Stimme einer ebenfalls eingeschlossenen Nachbarin, die ihr zurief, sie solle ruhig bleiben. Nach einiger Zeit gelang es dem Mädchen, sich ein Stück weit zu bewegen – dabei stieß sie auf eine Flasche Ketchup und etwas geriebenen Käse, Lebensmittel, die ihr halfen, bei Bewusstsein zu bleiben.

Fabiana erzählte später, dass sie unter normalen Umständen unter Platzangst leide. Unter den Trümmern jedoch habe sie eine merkwürdige Gelassenheit verspürt – möglicherweise eine Folge des Schockzustands, in dem sie sich befand.

Rettung nach 32 Stunden

Ihre Mutter pendelte unterdessen zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Den entscheidenden Wendepunkt brachte ein Freiwilliger namens Viktor, der die Stimme des Mädchens wahrnahm und die Suche neu belebte. Er hielt durchgehend Kontakt zu Fabiana, sprach beruhigend auf sie ein und ließ nicht locker.

Schließlich rückten weitere Einsatzkräfte an. Mit Werkzeug, dem Scheinwerferlicht von Motorrädern und Fahrzeugen sowie großer Ausdauer arbeiteten sie sich Zentimeter für Zentimeter durch die Trümmermassen vor. Als die Helfer eine Öffnung freilegten und Fabiana erblickten, verbreitete sich ein Video dieses Augenblicks rasch im Netz: Das Mädchen schaute aus dem Spalt heraus – erschöpft, aber am Leben.

Nach rund 32 Stunden wurde Fabiana aus den Trümmern befreit und konnte ihre Mutter endlich wieder umarmen. Sie zog sich einen Bruch am linken Bein sowie mehrere Kratzer und Prellungen zu, blieb aber von schwereren Verletzungen verschont. Viele Nachbarn hatten weit weniger Glück: Aus dem eingestürzten Gebäude konnten nach Angaben der Familie nur wenige Menschen lebend geborgen werden.

Die schweren Erdbeben haben in Venezuela zahlreiche Menschenleben gefordert, viele Personen gelten nach wie vor als vermisst. Nach offiziellen Angaben wurden bei den Beben vom 24. Juni mindestens 2.295 Todesopfer und 11.267 Verletzte registriert, wobei die Küstenstadt La Guaira zu den am schwersten betroffenen Regionen zählt.

Fabiana lebt mittlerweile bei ihrer Großmutter.