65 Millionen zurückgeholt: Signa-Masseverwalter jagt Ex-Bosse

Millionenschwere Rückforderungen und erste Erfolge: Im Insolvenzverfahren der Signa Prime Selection fließen bereits erhebliche Summen zurück in die Konkursmasse.

Im Insolvenzverfahren der Signa Prime Selection, dem bedeutendsten Unternehmen des kollabierten Immobilienimperiums, zeichnen sich erste Erfolge ab. Masseverwalter Norbert Abel hat bereits erhebliche Summen durch Anfechtungen eintreiben können. Laut dem dritten Bericht des Masseverwalters, der dem KURIER vorliegt, wurden “außergerichtliche Zahlungen in Höhe von rund 65,286 Millionen Euro” erzielt. Zusätzlich wurden Ansprüche im Wert von 199,71 Millionen Euro durch 28 Klagen am Handelsgericht Wien rechtlich verfolgt. Von diesen Verfahren konnten bereits fünf durch Zahlungen abgeschlossen werden.

Das umfangreiche Insolvenzverfahren umfasst angemeldete Forderungen von 12,34 Milliarden Euro, wobei etwa 6,78 Milliarden Euro angefochten wurden. Für sechs weitere Verfahren stehen vergleichsweise Einigungen kurz vor dem Abschluss. “Aus diesen wird es ebenfalls Zahlungseingänge geben”, heißt es im Bericht. Der Masseverwalter verfolgt darüber hinaus weitreichende Rückforderungs- und Haftungsansprüche und hat dazu bereits umfassende Aufforderungsschreiben an die betreffenden Parteien versandt. Ein vorliegendes Gutachten stützt die Annahme des Masseverwalters, dass die Signa Prime bereits 2023 einen operativen Verlust von etwa einer Milliarde Euro hätte verbuchen müssen.

Klagen gegen Führungskräfte

Konkret hat Abel Klagen gegen ehemalige Führungskräfte eingereicht: Der frühere Signa-Prime-Vorstand Timo Herzberg soll 6,65 Millionen Euro zahlen, Vorstandsmitglied Manuel Pirolt 3,94 Millionen Euro. Beide haben Zahlungen verweigert. Weitere Forderungen richten sich gegen die Kühne Immobilia Austria (16,52 Millionen Euro), die Hamburg Commercial Bank (24 Millionen Euro) und die Republik Österreich, vertreten durch das Finanzamt für Großbetriebe (rund 22,8 Millionen Euro). Aus verfahrensökonomischen Gründen hat das Handelsgericht Wien mehrere dieser Prozesse für die Erstellung eines gemeinsamen Gutachtens zusammengelegt.

Immobilienverkäufe geplant

Parallel dazu treibt der Masseverwalter den Verkauf von Beteiligungen und Immobilien in Deutschland und Österreich voran. Das Wiener Luxushotel Park Hyatt am Hof soll bis Ende des ersten Quartals 2026 veräußert werden. Da die Betreibergesellschaft aus der Insolvenzmasse der Herkules Holding erworben wurde, kann “die Liegenschaft in Kombination mit dem bestehenden Hotelbetreiber übernommen werden”. Nach inoffiziellen Informationen gibt es zwei potenzielle Käufer: einen kroatischen Investor und den oberösterreichischen Unternehmer Josef Rainer.

Letzterer hat bereits andere Signa-Immobilien erworben, darunter das Gebäude in der Kärntner Straße 11 und das Kunstforum auf der Freyung.