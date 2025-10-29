76-jährige kracht frontal in Gegenverkehr – vier Verletzte (FOTOS)

Eine 76-jährige Autofahrerin kollidierte am Montagnachmittag auf der Gurktal Straße (B93) mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die Seniorin geriet gegen 16.20 Uhr während ihrer Fahrt in Richtung Straßburg-Kärnten auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem Auto eines 87-jährigen Lenkers zusammenstieß.

Schwere Verletzungen

Der betagte Unfallgegner musste von Feuerwehrkräften aus seinem Wrack befreit werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen erfolgte ein Hubschraubertransport ins Klinikum Klagenfurt. Seine beiden Mitfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, ebenso wie die Unfallverursacherin.

Die Verletzten wurden per Rettungswagen ins Klinikum Klagenfurt beziehungsweise ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.

⇢ Tödlicher Crash in Wien-Hietzing – Polizei sucht dringend Zeugen



Straßensperrung

Die erheblich beschädigten Unfallfahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Wegen des Unfalls musste die B93 im betroffenen Abschnitt für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

⇢ Alkohol am Steuer: Raser rammt Fahrzeug auf Autobahn – Insassen verbrennen



Wegen des Unfalls musste die B93 im betroffenen Abschnitt für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.