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Fahrerflucht

86-Jähriger flieht nach Crash – Elfjähriger überführt ihn mit Handy-Foto

86-Jähriger flieht nach Crash – Elfjähriger überführt ihn mit Handy-Foto
FOTO: iStock/djedzura
1 Min. Lesezeit |

Ein Unfall, eine Flucht – und ein elfjähriger Zeuge, der genau wusste, was zu tun ist.

Am Sonntagvormittag, kurz nach Viertel nach zehn, ereignete sich im Gemeindegebiet von St. Florian ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 86-jähriger Autofahrer stieß auf einem Parkplatz gegen ein abgestelltes Fahrzeug. Er stieg aus und richtete das umgefallene Fahrzeug gemeinsam mit einem elfjährigen Buben auf, der den Vorfall zufällig beobachtet hatte.

Anschließend setzte sich der Mann in sein Auto und verließ die Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Cleverer Zeuge

Was der 86-Jährige dabei nicht bedacht hatte: Der Bub ließ ihn nicht einfach davonkommen. Der junge Zeuge fotografierte das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs und alarmierte danach die Polizei.

Aufgrund dieser Hinweise konnte der Fahrer rasch identifiziert werden.

Gegen ihn wird nun Anzeige erstattet.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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