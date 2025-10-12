89-Jährige jagt Heizungs-Betrüger in die Flucht – Arbeiterkammer warnt

Mit 89 Jahren bewies eine Türnitzerin beeindruckenden Mut: Als ein aufdringlicher Betrüger vor ihrer Haustür stand, reagierte sie blitzschnell und verhinderte Schlimmeres.

Eine 89-jährige Bewohnerin aus Türnitz bewies bemerkenswerte Entschlossenheit, als sie einen mutmaßlichen Betrüger abwehrte, der unangekündigt vor ihrer Haustür erschien. Die rüstige Pensionistin hatte zuvor bereits telefonisch ihr Desinteresse an den angebotenen Dienstleistungen bekundet. Als der Mann dennoch in ihrem Ortsteil auftauchte und Einlass begehrte, reagierte die Seniorin geistesgegenwärtig.

„Ich wollte nicht, dass der Unbekannte über meine Türschwelle tritt. Er hat mich dennoch weiterhin bedrängt.“ Die dreifache Großmutter ließ sich nicht einschüchtern und drohte mit der Polizei, woraufhin der aufdringliche Mann umgehend die Flucht ergriff.

⇢ Achtung! Falsche Parkstrafen: Stadt Wien warnt aktuell vor dreister Betrugsmasche



Dubiose Betrügergruppe

Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt seit geraumer Zeit vor einer dubiosen Gruppe, die mit fragwürdigen Methoden vorwiegend Senioren unter Druck setzt. Die Masche beginnt mit Telefonanrufen, gefolgt von unangekündigten Hausbesuchen, bei denen die vermeintlichen Fachleute anbieten, Öltanks abzupumpen und von Ablagerungen zu befreien.

Was zunächst mit scheinbar moderaten Kosten von 400 Euro beginnt, entwickelt sich rasch zu einem teuren Albtraum. Die Betrüger setzen ihre Opfer massiv unter Druck und zwingen sie zu weitaus kostspieligeren Sanierungsarbeiten. Nachdem die Gruppe bisher hauptsächlich im Mühlviertel (Region in Oberösterreich) aktiv war, scheint sie nun ihr Betätigungsfeld auf weitere Regionen auszudehnen.

⇢ Luxus-Betrüger (23) spielte Pilot – Sogar seine eigene Frau wurde zum Opfer



Die Exekutive appelliert besonders an ältere Menschen: Öffnen Sie Unbekannten niemals die Tür!