A1-Crash: Mega-Unfall legt Autobahn bis 20 Uhr lahm

Sechs Fahrzeuge, eine eingeklemmte Person, gesperrte Spuren – auf der A1 bei Salzburg herrschte am Freitag Ausnahmezustand.

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A1 Westautobahn ein schwerer Unfall. Gegen 16 Uhr kollidierten im Bereich des Salzburger Flughafens sechs Fahrzeuge miteinander. Dabei soll eine Person in einem der Autos eingeklemmt worden sein.

Stau bis B1

Feuerwehr und Rettungskräfte rückten umgehend aus, die Polizei bestätigte die Sperrung von zwei Fahrstreifen als direkte Folge des Unfalls. Zwischen dem Knoten Salzburg und dem Flughafen staute sich der Verkehr rasch, auch auf der parallel verlaufenden Innsbrucker Bundesstraße B1 kam es zu erheblichen Verzögerungen.

Der ÖAMTC meldete ebenfalls einen Mehrfahrzeug-Unfall und ging davon aus, dass die Verkehrsbeeinträchtigungen bis 19.55 Uhr anhalten würden. Laut Salzburg24 äußerte sich die Salzburger Berufsfeuerwehr im weiteren Verlauf mit den Worten: „Es ist dann zum Glück etwas kleiner ausgefallen als zunächst angenommen.“

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge wurden lediglich zwei Personen leicht verletzt.