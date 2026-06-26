ADAC warnt: Dieser Reifenfehler wird im Sommer lebensgefährlich

Sommer, Sonne, Reifengefahr: Was viele Autofahrer beim Thema Luftdruck falsch machen, kann auf heißem Asphalt fatale Folgen haben.

Der deutsche Automobilclub ADAC richtet eine eindringliche Warnung an alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Die Belastung, der Reifen im Sommer ausgesetzt sind, wird von vielen sträflich unterschätzt. Sobald die Temperaturen über 30 Grad Celsius klettern, heizt sich der Asphalt weit stärker auf als die Luft darüber – und in Kombination mit der Reibung eines rollenden Reifens entstehen im Reifeninneren Temperaturen, die zur echten Gefahr werden können. Nach Angaben des ADAC können Pkw-Reifen im sommerlichen Betrieb Temperaturen von bis zu etwa 100 Grad Celsius erreichen, wenn niedriger Reifendruck, hohe Außentemperaturen und hohe Fahrgeschwindigkeit zusammenkommen.

Dabei kursiert unter Autofahrern hartnäckig ein Irrglaube, dem der ADAC entschieden entgegentritt: Wer im Sommer Luft aus den Reifen lässt, meint es gut – handelt aber falsch. Ein zu niedrig aufgepumpter Reifen verformt sich bei jeder Umdrehung stärker, was zusätzliche Wärme im Inneren erzeugt. Trifft diese innere Hitze auf den glühenden Sommerasphalt, verliert der Reifen seine Stabilität.

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Richtiger Reifendruck

Die Empfehlung der ADAC-Experten lautet daher klar: Den werksseitig vorgeschriebenen Reifendruck um mindestens 0,2 bar erhöhen. Dieser Wert ist entweder auf der Innenseite des Tankdeckels, am Aufkleber der Fahrerseite an der B-Säule oder im Fahrzeughandbuch nachzuschlagen. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt der Messung: Der Reifendruck darf ausschließlich an kalten Reifen kontrolliert werden – also vor Fahrtantritt, nicht nach einer längeren Autobahnfahrt.

Denn erwärmte Luft dehnt sich aus und täuscht am Messgerät höhere Werte vor, als tatsächlich vorhanden sind. Wer mit vollbeladenem Fahrzeug, schwerer Zuladung oder gar mit dem Wohnmobil in den Urlaub startet, sollte den Druck sogar um 0,3 bis 0,4 bar über den Standardwert anheben – stets innerhalb der vom Hersteller festgelegten Höchstgrenzen.

Winterreifen im Sommer

Ein weiteres Risiko, das der ADAC in diesem Zusammenhang anspricht, betrifft Winterreifen im Sommerbetrieb. Aus Sparsamkeit oder schlichter Gleichgültigkeit fahren manche das ganze Jahr über mit Winterreifen – eine Praxis, die gefährlicher ist, als viele ahnen. Die weiche Gummimischung von Winterreifen ist ausschließlich für niedrige Temperaturen ausgelegt.

Auf heißem Sommerasphalt erhitzen sie sich deutlich rascher, was den Profilabrieb massiv beschleunigt und die Fahrstabilität in Kurven erheblich beeinträchtigt.

die Bremswege verlängert und die Fahrstabilität in Kurven erheblich beeinträchtigt.