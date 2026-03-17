Albanien erklärt Iran zum Unterstützer des Terrorismus – Israel jubelt

Ein Cyberangriff, ein Bruch der Diplomatie – und jetzt ein historischer Parlamentsbeschluss mit internationaler Signalwirkung.

Albanien hat den Iran offiziell als staatlichen Sponsor des Terrorismus eingestuft. Das Parlament in Tirana verabschiedete eine entsprechende Resolution – und begründete diesen Schritt nicht mit abstrakten geopolitischen Erwägungen, sondern mit konkreten Erfahrungen: Das Land war 2022 selbst Ziel massiver Cyberangriffe, die das Informationssystem der albanischen Regierung weitgehend zum Erliegen brachten. Tirana macht Teheran für diese Attacken verantwortlich.

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Diplomatischer Bruch

Als Hintergrund gilt, dass Albanien Mitglieder einer iranischen Oppositionsorganisation beherbergt – ein Umstand, den der Iran offenbar zum Anlass für die Cyberangriffe nahm. Als Reaktion auf die Vorfälle hatte Tirana bereits die diplomatischen Beziehungen zu Teheran abgebrochen.

Die regierende Sozialistische Partei erläuterte, die Resolution richte sich grundsätzlich gegen staatlich geförderten Terrorismus und den Einsatz hybrider Destabilisierungsstrategien – darunter explizit Cyberangriffe auf souveräne Institutionen.

Israels Reaktion

Aus Jerusalem kam umgehend Lob: Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar würdigte Premierminister Edi Rama und das albanische Parlament für die Verabschiedung der Resolution. „Terrorismus in all seinen Formen zählt zu den größten Bedrohungen demokratischer Gesellschaften. Dies ist ein weiterer Beleg für die klare moralische Haltung, die Albaniens Außenpolitik auszeichnet“, schrieb Sa’ar auf der Plattform X.