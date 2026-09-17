„Anarchie“: Österreicher kapern Autotreffen auf kroatischer Insel

Ein genehmigtes Autotreffen, zwei österreichische Gruppen und 365 Strafzettel – auf Krk eskalierte ein Event auf spektakuläre Weise.

Rund 5.000 Personen mit insgesamt 1.500 Fahrzeugen kamen am vergangenen Wochenende zur Veranstaltung „Stance Adria“ auf der Insel Krk zusammen. Obwohl das Treffen offiziell angemeldet war, verlor es rasch die Kontrolle, als zusätzliche Teilnehmergruppen die Veranstaltung für sich beanspruchten. Die Folge: illegale Driftmanöver sowie die massenhafte Blockade öffentlicher Flächen wie Tankstellen und Parkplätze.

Österreichische Gruppen verantwortlich

Veranstalter Matej Marijanovic macht zwei österreichische Gruppierungen namens „TSNS“ und „CGG“ für die Eskalation verantwortlich. Beide sollen bereits in Österreich und Italien auf ähnliche Weise bei Veranstaltungen in Erscheinung getreten sein. Über soziale Netzwerke koordinierten sie sogenannte „Übernahmen“, bei denen regulär genehmigte Events in unkontrollierte Zusammenkünfte verwandelt werden.

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Die kroatische Polizei reagierte mit 365 ausgestellten Strafzetteln und der Stilllegung von 44 Fahrzeugen. Marijanovic bringt die Motivation der Gruppen auf den Punkt: „Ihre Botschaft ist Anarchie, das ist ihr Bild der Autoszene…“

Hans-Peter Mailänder, Stadtpolizeikommandant von Klagenfurt, erklärte, warum ein behördliches Eingreifen allein auf Basis von Social-Media-Aufnahmen an rechtliche Grenzen stößt: „Wir beobachten sie und sehen solche Aufrufe im Netz während des Treffens in Kärnten…“ Die Exekutive sei in solchen Fällen auf die Kontrolle der Verkehrsregeln beschränkt.

Europaweites Phänomen

Das Phänomen beschränkt sich keineswegs auf Kroatien – es handelt sich um eine europaweite Entwicklung. Während es der Kärntner Polizei durch präventive Maßnahmen gelang, Eskalationen im eigenen Bundesland zu verhindern – Andreas Füllborn, Veranstalter der XS-Carnight, bestätigt: „Wir haben es geschafft die letzten drei Jahre Ruhe nach Kärnten zu bringen…“ –, bleibt das grundsätzliche Problem bestehen. Die kroatische Polizei versuchte dem mit gezielten Kontrollen und Sanktionen entgegenzuwirken.