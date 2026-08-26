Angelhaken in der Speiseröhre: Schildkröte an kroatischer Küste gerettet (FOTOS)

Ein Fund an der istrischen Küste, ein rascher Anruf – und eine Schildkröte kämpft jetzt um ihr Leben.

Am Samstag, dem 22. August, wurde eine verletzte Unechte Karettschildkröte im Rehabilitationszentrum des Aquariums Pula aufgenommen. Das Tier – ein geschlechtsreifes Weibchen, das auf den Namen Dina getauft wurde – ist rund 25 Jahre alt, wiegt 44 Kilogramm und hat eine Panzerlänge von 72 Zentimetern.

Entdeckt hatte die Schildkröte Dino Zudic an der istrischen Küste bei Funtana. Er meldete den Fund umgehend – ein rasches Handeln, das für Dina möglicherweise entscheidend war.

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Das Aquarium Pula betreibt ein behördlich anerkanntes Rehabilitationszentrum für Meeresschildkröten und ist vom kroatischen Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsministerium ausdrücklich als Auffangstation für Meeresfauna gelistet.

Schwere Verletzungen

Als die Schildkröte im Rehabilitationszentrum eintraf, zeigte sich das ganze Ausmaß ihrer Verletzungen: Aus der Kloake ragte eine Angelschnur, der Körper war dicht mit Seepocken besetzt. Röntgenaufnahmen und eine tierärztliche Untersuchung brachten schließlich ans Licht, was im Inneren lauerte – tief in der Speiseröhre steckte ein Angelhaken fest.

Die Seepocken wurden umgehend entfernt, die notwendige medizinische Erstversorgung eingeleitet. Seither befindet sich Dina in einem eigens für sie vorbereiteten Becken, wo ihre Vitalfunktionen rund um die Uhr überwacht werden.

Weiterer Behandlungsverlauf

Die Entfernung des Angelhakens samt Schnur ist geplant; über den weiteren Behandlungsverlauf will das Aquarium Pula laufend informieren.

Ein besonderer Dank gilt Dino Zudic, der durch sein aufmerksames Handeln dafür gesorgt hat, dass Dina rechtzeitig Hilfe erhielt.