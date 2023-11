Austria statt Australia: Flughafen bietet Schalter für verirrte Reisende an

Ein vermeintlicher „Australien-Schalter“ am Salzburger Flughafen sorgt für weltweites Aufsehen. Die skurrile Meldung, dass es am Flughafen einen Helpdesk für Reisende gibt, die versehentlich in Österreich statt in Australien gelandet sind, eroberte die sozialen Medien im Sturm. Doch wie es sich herausstellte, war die Geschichte nur ein lustiges Missverständnis.

Stellen Sie sich vor, Sie wollten nach Sydney fliegen und landen stattdessen in Salzburg. Ein solches Szenario ist zwar unwahrscheinlich, aber in den sozialen Medien wurde genau diese Vorstellung zum viralen Hit. Die Meldung, dass es am Salzburger Flughafen einen Schalter für Touristen gibt, die versehentlich in Österreich statt in Australien gelandet sind, wurde millionenfach geteilt und sorgte weltweit für Erheiterung.

Die Telefone am Salzburger Flughafen liefen heiß. Anfragen von Washington bis Sydney haben unsere Info-Stellen zum Glühen gebracht“, teilte der Flughafen auf Facebook mit. Doch trotz des globalen Interesses mussten die Verantwortlichen klarstellen: „Nein, ein solcher Schalter hat nie existiert.

Sorry, das ist Österreich

Ursprung des Gerüchts war eine alte Werbetafel eines Kommunikationsunternehmens, die bei der Gepäckausgabe am Flughafen angebracht war. Mit der ironischen Botschaft „Sorry, das ist Österreich, nicht Australien! Brauchen Sie Hilfe? Drücken Sie den Knopf. Wir bieten Hilfe sogar in den unwahrscheinlichsten Situationen.“ sorgte die Tafel für Schmunzeln bei den Reisenden.

Das Internet vergisst bekanntlich nichts und so wurde die alte Werbetafel zum Auslöser eines viralen Phänomens. Das betroffene Unternehmen Commend International kommentierte die Aufregung mit den Worten: „Und wie wir auch wissen, lieben manche Nutzer die Möglichkeit, Dinge an den Rand der Realität zu treiben – und drängen sie nicht selten in den Bereich der Fake News.“

Trotz der Klarstellung des Flughafens wird die Geschichte vom „Australien-Schalter“ in Salzburg weiterhin täglich Tausende Male geteilt und sorgt für Erheiterung – ein humorvoller Beweis dafür, wie schnell aus einem Missverständnis ein globaler Schmunzler werden kann.