Austria Wien und Investor Acun Ilıcalı: Was steckt hinter den Gerüchten?

Erst ging sein Jeansladen pleite, dann kam das Fernsehen. Heute hängt sein Name an Austria-Gerüchten und einem englischen Klub.

Die Wiener Austria soll Acun Ilıcalı angeboten worden sein, so lauten Berichte türkischer Medien. Der Klub weist das zurück. Das ist Anlass, den Werdegang des 1969 in Edirne geborenen Produzenten und Investors nachzuzeichnen, der vom Sportreporter zum Medienunternehmer und Fußballklubbesitzer aufgestiegen ist.

Berichte aus der Türkei sprechen von einem Angebot an Acun Ilıcalı. Bei der Wiener Austria heißt es dazu, es sei nichts dran. Damit rückt ein Mann ins Blickfeld, der seit Jahren sowohl im türkischen Fernsehen als auch im internationalen Sportgeschäft präsent ist.

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Ausgelöst wurde die Debatte durch Meldungen, wonach die Austria dem Investor Acun Ilıcalı offeriert worden sein soll. Der Verein dementierte. Unabhängig davon ist Ilıcalı in Österreich ein Thema, weil ihm seit 2022 der englische Klub Hull City AFC gehört.

Vom Reporter

Acun Ilıcalı kam 1969 in Edirne zur Welt. Sein Studium schloss er nicht ab. Danach versuchte er sich in Istanbul mit einem Jeansladen als Unternehmer, doch das Geschäft scheiterte.

Anfang der 1990er-Jahre begann er beim Sender Show TV als Sportreporter, nach eigenen Angaben für rund 100 Dollar Monatsgehalt. Eine bekannte Anekdote stammt von der WM 1998 in Frankreich.

Anstatt vom Turnier zu berichten, improvisierte Ilıcalı in Istanbul eine Liveschaltung, in der Partygäste als brasilianische Fans verkleidet auftraten. Die Aktion wurde publik und prägte sein Image als risikofreudiger Macher mit ausgeprägtem Improvisationstalent.

Medienimperium

Den Durchbruch brachte Ilıcalı das Reiseformat „Acun Firarda“, für das er mehr als 100 Länder besuchte. 2004 gründete er Acun Medya und setzte dabei auf angepasste Versionen internationaler Erfolgsformate. Im Programm fanden sich türkische Ausgaben von Survivor, The Voice, Got Talent, Deal or No Deal, Fear Factor und MasterChef.

2013 übernahm er TV8, mit TV8.5 erweiterte er das Angebot zu einem eigenen Sendernetzwerk. Die Streamingplattform Exxen bedeutete den Einstieg ins Digitalgeschäft.

Zwischen 2018 und 2021 reihte das Branchenmagazin Variety ihn mehrfach unter die einflussreichen Persönlichkeiten der internationalen Medienindustrie ein.

2022 erwarb er den englischen Traditionsverein Hull City AFC und verband damit sein Mediengeschäft mit dem Fußball.