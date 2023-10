Balkan-Bettlerbande ausgehoben: Kinder ausgebeutet für Gold und Luxusautos

In einer internationalen Zusammenarbeit wurden fünf Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Teil einer kriminellen Organisation zu sein, die sich auf Menschenhandel spezialisiert hat. Die mutmaßlichen Täter, die in Serbien, Deutschland und Frankreich aktiv waren, sollen eine erhebliche Anzahl von Kindern und Erwachsenen ausgebeutet und dabei mindestens 4,5 Millionen Dinar illegal erworben haben.

In einer gemeinsamen Aktion von internationalen Strafverfolgungsbehörden wurden fünf Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Teil einer kriminellen Organisation zu sein, die sich auf Menschenhandel spezialisiert hat. Die mutmaßlichen Täter, identifiziert als Zorica M. (61), Jelica M. (42), Nikola M. (26), Milan A. (48) und Antonio R., sollen zwischen August 2020 und Oktober 2023 eine erhebliche Anzahl von Kindern und Erwachsenen ausgebeutet haben. Der Hauptverdächtige, Nikola T. (42), wird als Organisator der Gruppe angesehen.

Die Opfer, darunter Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren und eine 37-jährige Staatsbürgerin der Ukraine, wurden auf dem Territorium von Serbien, Deutschland und Frankreich ausgebeutet. Ein 18-jähriges Opfer wurde in einer sklavenähnlichen Position gehalten.

30.000 Euro zur Eheschließung

Nach Informationen einer gut informierten Quelle wurde ein minderjähriges Mädchen mutmaßlich für einen Betrag von mindestens 30.000 Euro zur Eheschließung verkauft. Darüber hinaus wurde sie zur Bettelei gezwungen, wodurch weitere 15.000 Euro eingenommen wurden.

Es wird angenommen, dass die Gruppe durch ihre kriminellen Aktivitäten insgesamt mindestens 40.000 Euro erlangt hat. Die Quelle berichtet von der Ausbeutung von mindestens vier weiteren Kindern, die den Verdächtigen zusätzliche 3.000 Euro eingebracht hat. Es wird vermutet, dass die illegal erworbenen Gelder für persönliche Zwecke verwendet wurden, darunter der Kauf von Autos und Gold.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Verdächtigen wurden zahlreiche Mobiltelefone, SIM-Karten, Bargeld und Dokumente sichergestellt.

Sechs Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren wurden während der Verhaftungsaktion an mehreren Orten gefunden und in Zusammenarbeit mit dem Büro zur Koordinierung von Aktivitäten im Kampf gegen Menschenhandel, dem Zentrum zum Schutz von Opfern des Menschenhandels und dem Sozialdienstzentrum in Loznica betreut.

Die Verdächtigen wurden mit einer Strafanzeige der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt.