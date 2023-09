Balkan Trap Diva Senidah angeblich in Österreich attackiert!

Die slowenische Sängerin Senidah, bekannt als Balkan Trap Diva, wurde angeblich vor einem Auftritt in Österreich attackiert. Serbische Medien berichteten über den Vorfall, der eine Kontroverse auslöste. Das Management der Sängerin reagierte auf diese Berichte und bestritt die Vorwürfe.

Senidah, eine prominente slowenische Sängerin, wurde laut Berichten serbischer Medien vor einem Auftritt in Österreich angegriffen. Die 38-jährige Künstlerin, die in der Musikszene als Balkan Trap Diva bekannt ist, sollte in einem Nachtclub auftreten, als der Vorfall passierte.

Ein Zeuge des Vorfalls berichtete für Kurir: „Senidah kam pünktlich und setzte sich in den Backstage-Bereich. Nichts deutete darauf hin, dass es in dieser Nacht zu einem Skandal kommen würde. Vielleicht eine halbe Stunde bevor sie zu singen beginnen sollte, kam ein Luxusauto mit bosnischen Kennzeichen zum Eingang des Clubs. Ein Mann aus diesem Auto ging zum Backstage-Eingang und bat sie, sofort herauszukommen. Sie tat dies und sagte den anderen, dass sie schnell zurückkehren würde, sobald das Gespräch beendet war. Als sie herauskam, schlug der Mann sie.“

Der Zeuge fügte hinzu, dass Senidah einige Tage später die Leute im Club kontaktierte und ihnen die Anzahlung zurückgab. Der angebliche Streit entstand, weil die Sängerin ein Konzert ohne das Wissen bestimmter Leute organisiert hatte. „Senidah hat ohne das Wissen dieser Leute auf eigene Faust diesen Auftritt in Österreich vereinbart. Sie fanden es heraus und verursachten sofort Chaos.“

Das Management-Team der Sängerin aus Slowenien bestritt den angeblichen Vorfall vor dem Club in Österreich. „Es gibt keinen Funken Wahrheit darin. Das ist eine reine Erfindung und viele versuchen, Senidah zu diffamieren. Wir sind immer bei ihr, wenn sie Konzerte in Europa hat. Sie hatte kein Konzert in Österreich und wir hören jeden Tag von ihr“, sagte das slowenische Management-Team von Senidah.

Die Vorwürfe und die Reaktion des Managements haben eine Kontroverse ausgelöst, die sowohl in den Medien als auch unter den Fans der Sängerin diskutiert wird. Die genauen Umstände des Vorfalls und die Glaubwürdigkeit der Berichte sind weiterhin unklar.