Banküberfall in Wien-Favoriten: Schuss ist gefallen

Am Freitag ereignete sich in Wien im zehnten Bezirk ein Banküberfall, bei dem ein Unbekannter in eine Filiale eindrang und zwei Mitarbeiter attackierte.

Früh am Freitag wurde Wien-Favoriten von Sirenenlärm durchzogen. Nach ersten Berichten kam es zu einem Banküberfall in der Neilreichgasse an der Ecke zur Troststraße, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch WEGA-Beamte, ausrückten. Augenscheinlich hatte ein bewaffneter Mann zwei Mitarbeiter einer Geldtransportfirma, die sich in der Bank befanden, angegriffen.

Zum Zeitpunkt des Übergriffs waren die Mitarbeiter der Geldtransportfirma damit beschäftigt, Geldkassetten für Bankomaten und Selbstbedienungsgeräte in der betroffenen Bank zu befüllen. Der Täter, dessen Identität bisher unbekannt ist, bedrohte die beiden mit einer Faustfeuerwaffe und gab dabei mindestens einen Schuss ab.

Täter wird gesucht

Anschließend flüchtete er auf einem Tretroller mit Bargeld in bislang unbestimmter Höhe. Im Zuge seiner Flucht soll der mutmaßliche Räuber auch einen Passanten mittels Faustfeuerwaffe bedroht haben.

Der Gesuchte wird als Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren beschrieben. Er ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, trug dunkle Kleidung, eine rosa Wollhaube und hatte einen Mund-Nasen-Schutz auf. Darüber hinaus sprach er Deutsch mit Wiener Dialekt.

Obwohl ein Großaufgebot an Einsatzkräften sofort nach dem Überfall eine Fahndung einleitete, blieb die Suche nach dem Täter bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen.

Wie sich später herausstellte, wurde ein Mitarbeiter der Geldtransportfirma vermutlich durch die Schussabgabe am Gehörgang verletzt.