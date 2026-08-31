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Basketballgeschichte

Basketball-Hammer in Wien: Partizan Belgrad kommt in die Stadthalle

Basketball-Hammer in Wien: Partizan Belgrad kommt in die Stadthalle
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Am 9. Jänner 2027 wird der Wiener Basketballklub BC Vienna für ein außergewöhnliches Kräftemessen in die Wiener Stadthalle D übersiedeln, wo er den europäischen Traditionsklub Partizan Belgrad empfangen wird. BCV-Boss Petar Stazic bezeichnete die Begegnung als historischen Moment: „Dass wir nun, 17 Jahre später, in der Stadthalle D das größte Spiel der österreichischen Basketballgeschichte austragen dürfen, ist die Erfüllung eines großen Traums.“

Partizans Erfolgsbilanz

Partizan Belgrad gehört zu den erfolgreichsten Basketballvereinen des Kontinents. Der serbische Klub blickt auf 22 nationale Meistertitel und 16 Cupsiege zurück und konnte auf internationaler Ebene vier Europacup-Trophäen einfahren, darunter den Euroleague-Titel 1992. Auch in der ABA League zählt Partizan mit acht gewonnenen Titeln zu den dominierenden Kräften.

ABA League-Modus

Für BC Vienna beginnt damit eine intensive Saison in der ABA League, die in zwei Zehnergruppen mit insgesamt 20 Klubs ausgetragen wird. BC Vienna ist der erste österreichische Klub, der in der regionalen Spitzenliga antritt und damit seit der Saison 2025/26 einen österreichischen Verein in diesem Wettbewerb repräsentiert. Vienna ist der Gruppe B zugeteilt, wobei das erste Aufeinandertreffen mit Partizan bereits am 11. Oktober in Belgrad stattfindet. Die jeweils vier besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Top-8-Phase ein – ein Umstand, der dem Wettbewerb für die heimischen Fans zusätzliche Brisanz verleiht.

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KO KOSMO-Redaktion
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