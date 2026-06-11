Verletzung, Nachberufung, ein kollabierter Eriksen – beim ÖFB-Nationalteam in Santa Barbara läuft vieles gleichzeitig.

Dass Dejan Ljubicic kurzfristig ins ÖFB-Aufgebot nachgerückt ist, hat der Österreichische Fußball-Bund offiziell bestätigt – nachdem der „Kurier“ zuvor darüber berichtet hatte. Der Schalke-Profi ersetzt Christoph Baumgartner, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen vor dem Testspiel gegen Tunesien verletzt hatte. Laut ÖFB handelt es sich um eine schwere Muskelverletzung im Bereich des rechten Hüftbeugers.

Für Ljubicic ist es eine Rückkehr ins Nationalteam: Sein bislang letztes Länderspiel bestritt der Mittelfeldspieler im September 2023, als Österreich zu Hause gegen die Republik Moldau 1:1 spielte – es war sein neunter Einsatz im Nationalteam. Zuletzt stand er im Oktober 2023 im Kader. Am Donnerstag wird er im Teamcamp in Goleta erwartet.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wurzeln am Balkan

Ljubicic bringt dabei auch eine Biografie mit, die für viele Fußballer der österreichischen Gegenwart steht. Der 28-Jährige wurde in Wien geboren, seine Eltern sind bosnische Kroaten, die vor dem Krieg nach Österreich kamen. Seine familiären Wurzeln liegen in Bosnien und Herzegowina, sportlich wurde er jedoch in Österreich geprägt – unter anderem im Nachwuchs von Rapid Wien.

Auch in der Familie Ljubicic spielt Fußball seit Jahren eine zentrale Rolle. Vater Zoran war selbst als Stürmer aktiv, Bruder Robert Ljubicic ist ebenfalls Profi und spielte unter anderem für Rapid Wien und Dinamo Zagreb. Dejan Ljubicic steht damit exemplarisch für jene Generation von ÖFB-Spielern mit Balkan-Wurzeln, die längst ein selbstverständlicher Teil des österreichischen Fußballs geworden ist.

Internes Testmatch

Ebenfalls am Mittwoch trug das ÖFB-Team im Harder Stadium in Santa Barbara ein internes Testmatch aus. Für Außenstehende blieb das Geschehen hinter verschlossenen Türen – weder Zuschauer noch Journalisten erhielten Zutritt. Einblicke lieferten stattdessen Alexander Prass und Patrick Wimmer.

Das Match sei in drei Abschnitte à 15 Minuten unterteilt gewesen und habe eine hohe Intensität gehabt, berichteten die beiden. „Grundsätzlich war die Herangehensweise, dass wir richtig was am Platz liegenlassen und Intensität reinbringen“, erklärte Prass. Grätschen waren wegen der Verletzungsgefahr untersagt.

Laut ÖFB waren alle Kaderspieler im Einsatz, Angaben zur Aufstellung gab es keine. Die Durchmischung der Teams war offenbar so ausgeprägt, dass Prass selbst den Überblick verlor: „Wir haben so viel durchgewechselt, ich wusste gar nicht mehr, welche Trikotfarbe ich am Anfang hatte.“ Rückschlüsse auf die Startelf für das Spiel gegen Jordanien seien nicht möglich, betonte er. „Wir wissen gar nichts.“ Das Länderspiel ist für den 9. Juni um 04:00 Uhr MESZ angesetzt.

Wimmer schlug in dieselbe Kerbe. „Es ist wild durchgewechselt worden.“ Nach dem Trainingsaufwand stand für den frischgebackenen Hoffenheim-Profi und seine Teamkollegen Erholung auf dem Programm. Für Donnerstag ist kein Training geplant – nach einem gemeinsamen Frühstück gehört der Tag den Spielern. „Ich glaube, dass alle in Richtung Los Angeles schauen werden. Die meisten werden sich dort etwas anschauen“, sagte Wimmer. Die Metropole liegt gut zwei Autostunden von Santa Barbara entfernt.

Wimmer über Eriksen

In Santa Barbara setzt Österreichs verletzter Schlüsselspieler seine Rehabilitation im Rahmen des Nationalteams fort – eine Konstellation, die Vereinsklubs erfahrungsgemäß wenig Begeisterung entlockt. Der Niederösterreicher meldete sich auch zum Zusammenbruch seines früheren Wolfsburg-Teamkollegen Christian Eriksen zu Wort, der beim Testspiel Dänemarks gegen die Ukraine kollabiert war. „Ich habe ihm gleich geschrieben und war mit Leuten in Wolfsburg in Kontakt.“

Wimmer zeigte sich erleichtert, dass es dem Dänen den Umständen entsprechend gut gehe. „Er ist ein super Fußballer und ein noch besserer Mensch und vor allem ein Familienvater. Das Wichtigste ist jetzt, dass er von außen und innen Ruhe bekommt.“ Völlig aus dem Nichts sei der Vorfall nicht gekommen, so Wimmer. „Wir haben in Wolfsburg gewusst, dass es immer sein konnte.“

Eriksen war 2021 während eines EM-Gruppenspiels auf dem Platz zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Zur Fortsetzung seiner Karriere erhielt er einen Herzschrittmacher – dieser dürfte ihm nun erneut das Leben gerettet haben.