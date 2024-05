Bedenkliche Chemikalien in Wienfluss und Grundwasser gefunden

In den Gewässern Österreichs und anderer Mitgliedsländer der Europäischen Union wurde eine besorgniserregende Ansammlung der Chemikalie Trifluoracetat (TFA) festgestellt. Dieses Ergebnis basiert auf Untersuchungen von Wasserproben, die im April aus Flüssen und Brunnen entnommen wurden.

In mehr als drei Vierteln dieser Proben wurden Trifluoressigsäure-Konzentrationen (TFA) gemessen, die über den festgesetzten EU-Grenzwerten lagen. Die Umweltaktivisten fordern nun ein entschlossenes Eingreifen der europäischen Politik.

Bedenkliche Werte

Die Initiative für diese Untersuchung ging vom europäischen Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN Europe) aus. Zu dessen Mitgliedern zählt auch die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000. Sie analysierten Proben aus 23 europäischen Flüssen und sechs Brunnen auf den Gehalt von TFA, einer Chemikalie, die zu der Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) gehört. Diese Substanzen stehen aufgrund ihrer gesundheitsschädlichen Effekte zunehmend in der Kritik und sind in der EU teilweise verboten. TFA gilt als besonders besorgniserregend, da es ein Endprodukt von nahezu 2.000 PFAS ist und aufgrund seiner hohen Persistenz als „Ewigkeits-Chemikalie“ bezeichnet wird.

Überschrittene EU-Grenzwerte

Laut Bericht der Umweltschützer überschritten 79 Prozent der untersuchten Wasserproben den vorgeschlagenen EU-Grenzwert für PFAS von 500 Nanogramm pro Liter. Besonders betroffen waren Gewässer in Österreich, darunter der Wienfluss, die Leitha, die Donau und die Drau, sowie zwei Brunnen im Burgenland und Oberösterreich. Einige Gewässer wie die Fischa und die Mur lagen am Grenzwert, während andere wie die Enns, Salzach, der Rhein, der Inn und ein Brunnen in der Steiermark unterhalb des Grenzwertes lagen.

Österreich im Vergleich

Trotz der im Vergleich niedrigeren TFA-Belastung der österreichischen Flüsse im EU-Vergleich, sind die Werte dennoch „inakzeptabel hoch“, so die Einschätzung von Helmut Burtscher-Schaden, einem Sprecher von Global 2000. Als Hauptverursacher der Verschmutzung sehen die Umweltaktivisten den Einsatz von PFAS-haltigen Pestiziden in der Landwirtschaft sowie Emissionen aus der Industrie und dem Einsatz in Produkten wie Medizinprodukten und Kosmetika.

Strengere Regulierungen

Die aktuelle Einstufung von TFA als „nicht relevanter Metabolit“ in der EU-Pestizidverordnung kritisiert PAN Europe als Hindernis für einen effektiven Schutz des Grundwassers. Die Organisation fordert neben einem raschen Verbot von PFAS-haltigen Pestiziden auch die Einstufung von TFA als „prioritärer Stoff“ in der EU-Wasserrahmenrichtlinie und eine Überwachungspflicht für TFA, um die Wasserverschmutzung wirksam einzudämmen.

Was ist Trifluoressigsäure (TFA)?

Trifluoressigsäure ist eine starke Säure mit hohem Korrosionspotential. Sie kann Haut und Augen stark reizen. Einatmen von Dämpfen verursacht Atemwegsbeschwerden. Verschlucken führt zu Magen-Darm-Beschwerden und inneren Verätzungen. Langfristige Exposition kann Leber- und Nierenschäden hervorrufen. Schutzmaßnahmen sind bei der Handhabung unbedingt notwendig.

Quelle: Global2000