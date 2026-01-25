Belgrader Wasserschlacht: Serbiens Wasserballer zerlegen Ungarn und erobern EM-Gold

Goldener Triumph in der Belgrader Arena: Serbiens Wasserballer krönen sich vor heimischem Publikum zum Europameister und lassen Ungarn im packenden Finale keine Chance.

Serbiens Wasserball-Nationalmannschaft ist Europameister! Die „Delfine“ schwammen in der Belgrader Arena zum Triumph und bezwangen Ungarn im Finale mit 10:7.

Das Endspiel begann erwartungsgemäß vorsichtig, beide Teams tasteten sich ab. Vividjari brachte die Ungarn zunächst in Führung, doch Milos Lukic antwortete prompt mit dem Ausgleich für Serbien. Als Radomir Drasovic kurz darauf einnetzte, gingen die Gastgeber erstmals in Führung.

Nadj glich für die Magyaren aus, aber nach einer Glanzparade von Keeper Milan Glusac traf Nikola Lukic zum zweiten Mal für die Serben. Es entwickelte sich ein Schlagabtausch: Jansik und Cidjvari drehten die Partie zugunsten Ungarns. Vor dem Pausenpfiff sorgten Dusan Mandic und Nemanja Vico auf serbischer Seite sowie Varga für die Ungarn für den 5:5-Halbzeitstand.

⇢ Wasserball-Fieber in Belgrad: Serbiens „Delfine“ auf Goldkurs – Trainer-Rivale wünscht „gebrochenes Bein“



Serbische Führung

Der zweite Durchgang startete mit einem Paukenschlag durch Dusan Mandics charakteristischen Wurf. Nach einer weiteren starken Parade baute Vasilije Martinovic die serbische Führung aus. Fekete verkürzte zwar noch einmal, doch die „Delfine“ nahmen einen knappen Vorsprung ins Schlussviertel.

Nach acht torlosen Minuten für die Gastgeber war es erneut Dusan Mandic, der den Bann brach. Vier Minuten vor Spielende führten die Serben mit zwei Treffern Vorsprung.

Entscheidende Phase

In der Schlussphase machten Lazic und nochmals Mandic mit ihren Toren den Europameistertitel für Serbien perfekt!