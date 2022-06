Betrogen: Das sind die 5 größten Fremdgeh-Skandale aller Zeiten! (FOTOS)

Zahlreiche Scheidungen und der Promis sind nicht so einvernehmlich gewesen. Heimliche Affären und Seitensprünge sind häufig ein Grund zur Trennung. Das zeigen auch die folgenden Skandal-Beispiele.

Aca Lukas & Sonja Vuksanović

Die Medienberichte über die vermeintliche Affäre von Aca Lukas’ Ehefrau Sonja Vuksanović und Adriana Lima-Ex und Basketball-Profi Marko Jarić überschlugen sich in den serbischen Medien. Aca Lukas soll damals vor den Trümmern seiner verflixten siebenjährigen Ehe mit Sonja Vuksanović gestanden sein. Der Grund – eine heißblütige Affäre mit Profi-Basketballspieler Marko Jarić, der sich 2014 von Supermodel Adriana Lima trennte.

Sonja und Marko sollen sich in Miami kennen gelernt haben. Vorgestellt hatte sie Berichten zufolge keine Geringere als Lepa Brena, die Sonja in den USA besuchte. Seitdem soll ein reger Kontakt zwischen Lukas’ Ehefrau und dem serbischen Sportler bestanden haben. Unzählige Besuche in Miami folgten.

Als Lukas von der Affäre Wind bekam, soll er in einem Lokal vollkommen ausgerastet sein und den Basketballer am Telefon wüst beschimpft haben. Nach einer kurzen Zeit folgte die Scheidung.

FOTO: zVg./GettyImages

