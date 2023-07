Betrug bei Online-Buchung: Deutsche Urlauberin erlebt böse Überraschung in Kroatien

Im Zeitalter von Online-Buchungen ist es für Urlauber, die auf der Suche nach ihrer perfekten Ferienunterkunft sind, unerlässlich, aufmerksam und wachsam zu sein. Dies musste nun auch eine 47-jährige Deutsche erfahren, die bei der Buchung eines Ferienapartments auf einer Internetseite zum Opfer eines Betrugs wurde.

Die Dame entdeckte das Angebot im Mai 2023 und zahlte den angesetzten Betrag von 1.635 Euro für die Reservierung. Die fatale Entdeckung machte sie erst bei ihrer Ankunft in Cesarica, Kroatien, am 23. Juli – der geplante Urlaubstag verwandelte sich in eine böse Überraschung. Die Frau hatte keine Ahnung, dass die angebliche Möglichkeit zur Reservierung des Apartments in dem besagten Haus eine komplette Fälschung war. Die Telefonnummern, die auf der Website angegeben waren, waren nicht mehr erreichbar“, berichtet die Polizei.

Die Polizei in Kroatien hat vor dem Hintergrund dieses Betrugs Vorsichtsmaßnahmen für Online-Buchungen von Ferienunterkünften herausgegeben. „Achten Sie darauf, auf welchen Seiten und durch welche Inserate Sie ihre Unterkunft buchen. Es ist ratsam, Kundenbewertungen der jeweiligen Unterkunftsanbieter im Voraus zu überprüfen“, warnt die Polizei.

Sie empfiehlt auch, die Identität des Vermieters zu überprüfen. Der Vermieter sollte mit vollem Namen werben und seine persönlichen Daten sowie die Daten des Vermietungsbüros sollten auf allen Werbematerialien leicht auffindbar sein. Dies beinhaltet auch soziale Medien und ihre eigene Website“, rät die Polizei.

Darüber hinaus wird Touristen geraten, vor jeglicher Zahlung eine gründliche Überprüfung durch die zuständigen Institutionen durchführen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass die angegebene Immobilie tatsächlich zur Vermietung angeboten wird und dass der Vermittler auch berechtigt ist, diese zu vermieten“, so die Polizei.

Die Polizeibehörde in Kroatien warnt abschließend alle Reisenden: „Wenn Sie geschädigt wurden oder einen Verdacht auf Betrug haben, sollten Sie umgehend die Polizei unter der Nummer 192 kontaktieren.“