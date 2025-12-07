Böller-Explosion in Wiener Park: Passantin entdeckt blutenden Buben

Ein harmloser Nachmittag im Park endete für einen Elfjährigen mit schweren Handverletzungen. Der Feuerwerkskörper, der plötzlich explodierte, riss Teile seiner Finger ab.

Ein elfjähriger Junge hat sich am Samstagnachmittag in einem Park in Wien-Simmering schwere Verletzungen zugezogen, als ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in der Mautner-Markhof-Gasse. Bei der Explosion wurden dem Kind Teile des Ring- und Mittelfingers abgetrennt. Zudem erlitt er Verletzungen am Daumen der anderen Hand.

Eine zufällig anwesende Passantin bemerkte den verletzten Jungen und alarmierte umgehend die Rettungskräfte, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte.

Laufende Ermittlungen

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Seine Mutter begleitete den Elfjährigen während des Transports. Derzeit ist noch unklar, wo sich die Eltern zum Zeitpunkt des Unfalls aufhielten. Sie werden noch von den Behörden befragt werden.

Auch die genaue Art des verwendeten Feuerwerkskörpers konnte bislang nicht identifiziert werden. Die weiteren Untersuchungen in diesem Fall übernimmt das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand.

