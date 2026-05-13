Bolzenschuss und Gelächter – Männer misshandeln Katze und filmen Tat

Ein Video aus Tirol zeigt brutale Tierquälerei – und löst einen Sturm der Empörung aus. Die Täter dachten wohl nicht an die Konsequenzen.

Im Tiroler Unterland haben Männer eine Katze zunächst mit einem Bolzenschussgerät töten wollen – und den gesamten Vorgang dabei auf Video festgehalten. Als der erste Versuch scheiterte und das Tier weiterhin am Leben war, griff einer der Beteiligten zu einer Schneeschaufel und schlug wiederholt auf das Tier ein. Das Video verbreitete sich innerhalb weniger Stunden rasend schnell in sozialen Netzwerken – knapp tausend Nutzer kommentierten den Beitrag, der überwiegende Teil mit Entsetzen und der Forderung nach harten Konsequenzen.

In dem rund einminütigen Clip ist zu sehen, wie ein Mann die kleine, helle Katze zu Boden drückt, während ein anderer ein Bolzenschussgerät am Genick des Tieres ansetzt und abdrückt. Das Tier überlebt den Schuss, zuckt und strampelt heftig. Daraufhin holt einer der Männer eine Schneeschaufel und schlägt mehrfach auf die Katze ein – begleitet von Gelächter. „Mah, stinken“, ist einer der Beteiligten dabei zu hören.

Fahndung im Netz

Eine Frau aus dem Bezirk Kitzbühel stellte das Video auf ihrer Facebook-Seite ein. Nach ihren Angaben handelte es sich bei dem Tier um die vermisste Katze einer ihr nahestehenden Person. „So etwas darf nicht ungestraft bleiben“, schrieb sie in ihrem Posting und bat gleichzeitig um sachdienliche Hinweise.

Für viele dürfte es eine Erleichterung sein, dass die Tatverdächtigen – zwei von ihnen waren im Video deutlich erkennbar – von der Polizei verhältnismäßig rasch identifiziert werden konnten. Polizeisprecher Stefan Eder erklärte, dass die Ermittlungen bereits angelaufen waren, bevor sich das Video massenhaft im Netz verbreitete. „Wir konnten sowohl Tatverdächtige als auch Zeugen ausforschen.“

Wie viele Personen konkret im Visier der Behörden stehen und auf welchem Weg die Identifizierung gelang, wollte die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht offenlegen.

Den Beteiligten droht eine Anzeige wegen Tierquälerei, die in vielen Fällen auch ein gerichtliches Nachspiel nach sich zieht.