Bomben‑Alarm im Parlament! Wien im Ausnahmezustand

Telefonische Bombendrohung legt Wiens Zentrum lahm – Parlamentsgebäude abgeriegelt, Ringstraße gesperrt. Die Polizei konnte den Anrufer bereits identifizieren.

Am Dienstag sorgte eine Bombendrohung für einen Großeinsatz im Herzen von Wien. Das Parlament wurde zum Mittelpunkt eines umfangreichen Sicherheitseinsatzes, nachdem eine telefonische Drohung eingegangen war. Sicherheitskräfte riegelten den Bereich um das Parlamentsgebäude umgehend ab und verwehrten Passanten den Zutritt zur Gefahrenzone.

Polizeieinsatz am Ring

Der Verkehr auf der Ringstraße kam vorübergehend zum Stillstand, während Polizei und Rettungsdienste in großer Zahl anrückten. Spezialkräfte der Exekutive durchsuchten das Gelände nach möglichen Sprengvorrichtungen. Wie die Wiener Polizei gegenüber “Heute” bestätigte, erfolgte die Drohung per Telefonanruf.

Inzwischen konnte Entwarnung gegeben werden. Die Beamten haben den Anrufer bereits identifiziert und die akute Gefahrenlage ist nicht mehr gegeben.

Die polizeilichen Untersuchungen in diesem Fall dauern an.