Stundenlang warten, während andere einfach durchfahren – für viele Bosnier ist das an der Grenze längst bittere Realität.

Bosniens Kommunikations- und Verkehrsminister Edin Forto hat die langen Wartezeiten an den Grenzübergängen des Landes als diskriminierend bezeichnet. Bei einem Auftritt in Sarajevo machte er dafür die antieuropäische Politik verantwortlich, die einem EU-Beitritt Bosnien-Herzegowinas im Weg stehe. Als Hauptquelle dieser Blockadehaltung nannte er Banja Luka, die Hauptstadt der Republika Srpska, wo notwendige Reformen konsequent verweigert würden.

Forto schilderte dabei eine eigene Erfahrung vom vergangenen Wochenende: Bei der Überquerung der bosnisch-herzegowinischen Grenze habe er eine halbe Stunde warten müssen, während Fahrzeuge mit heimischen Kennzeichen ungehindert passieren konnten. Das sei keine technische Frage, sondern eine politische Realität – und die Bevölkerung müsse wissen, woher diese Demütigung rühre.

Politische Verantwortung

Auch Außenminister Elmedin Konakovic meldete sich zu den Staus an den Grenzübergängen zu Wort. Die Behörden hätten derzeit kaum Handhabe, um das Problem kurzfristig zu entschärfen. Je weiter das Land auf seinem europäischen Weg zurückfalle, desto gravierender würden sich diese Zustände entwickeln, warnte er.

Zugleich appellierte Konakovic an die kroatischen Behörden, die möglichen Auswirkungen auf die bevorstehende Tourismussaison nicht zu unterschätzen. Forto bekräftigte, dass die kommende Reisesaison für alle, die ohne EU-Pass die Grenze überqueren wollen, besonders belastend werden dürfte.

Das Warten an der Grenze sei schlicht nicht hinnehmbar – und die Bevölkerung müsse nicht nur wissen, warum das so sei, sondern es auch offen ansprechen.

Die Verantwortung dafür trage die politische Führung des Landes, nicht Brüssel.