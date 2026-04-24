Brand gesteht: sexuelles Verhältnis zu 16-Jähriger war „egoistisch“

Russell Brand steht vor Gericht – doch zuvor wählte er die Offensive: ein Interview, das mehr Fragen aufwirft als es beantwortet.

Russell Brand, dem mehrere Vorwürfe sexueller Gewalt gemacht werden, hat sich in einem öffentlichen Interview erstmals eingehender zu seinem früheren Umgang mit Frauen geäußert. Dabei räumte er ein, sich in der Vergangenheit rücksichtslos verhalten zu haben – unter anderem habe er als 30-Jähriger Sex mit einer 16-Jährigen gehabt. Gleichzeitig verwies er darauf, damit nicht gegen britisches Recht verstoßen zu haben, da das gesetzliche Schutzalter in Großbritannien bei 16 Jahren liegt.

Brands Eingeständnis

In der YouTube-Sendung der US-Journalistin Megyn Kelly erklärte Brand: „Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und dass ich kaum, wenn überhaupt, berücksichtigt habe, wie sich dieser Sex auf andere Menschen auswirkte.“ Zugleich sprach er von einem ausgeprägten Machtgefälle, das entstehe, „wenn man ein berühmter Mann ist, der die Fähigkeit hat, Frauen anzuziehen“. Dieses Ungleichgewicht bezeichnete er mit den Worten: „Ich halte das für ausbeuterisch.“

Eine strafrechtliche Verantwortung wies er jedoch klar von sich. „Tatsächlich wurde die Zustimmung gelenkt. Das ist es, was Berühmtheit und Charisma einem ermöglichen.“

Prozess im Herbst

Dem 50-jährigen Briten droht in diesem Herbst in London ein Strafprozess. Sechs Frauen haben Vorwürfe gegen ihn erhoben, die sich laut der Nachrichtenagentur PA auf einen Zeitraum zwischen 1999 und 2009 beziehen. Insgesamt werden gegen Brand sieben strafrechtliche Anklagen verhandelt, darunter mehrere wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe. Zu den Tatvorwürfen zählen unter anderem die Vergewaltigung einer Frau in einem Hotel sowie das Begrapschen einer TV-Mitarbeiterin und deren Nötigung zu Oralsex. Der frühere Comedian bestreitet sämtliche Anschuldigungen.

Der Prozess soll laut PA am 12. Oktober vor dem Southwark Crown Court in London-Southwark beginnen. Brand hält sich derzeit in den USA auf und ist bis zum Verhandlungsbeginn gegen Kaution auf freiem Fuß.