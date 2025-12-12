Brutaler Angriff auf 80-Jährige – Täter in U-Haft

Nach einem gewaltsamen Angriff auf eine 80-jährige Frau im Bezirk Bruck an der Leitha hat das Gericht Untersuchungshaft gegen den mutmaßlichen Täter angeordnet. Der 53-Jährige steht unter Verdacht, einen Mordversuch begangen zu haben, wie Josef Mechtler von der Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigte. Das betagte Opfer trug bei dem Vorfall am Mittwochabend erhebliche Verletzungen davon, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Ob der Beschuldigte, der dem Opfer bekannt war, die Tat gesteht oder abstreitet, wurde von den Behörden nicht kommuniziert. Die Seniorin musste mit schweren Verletzungen im Hals- und Oberkörperbereich in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie stationär behandelt wird. Eine Befragung der Frau war bislang nicht durchführbar.

Tatwaffe identifiziert

Die Ermittler gehen davon aus, dass bei der Attacke eine zerbrochene Glasflasche als Tatwaffe eingesetzt wurde.

Die vorläufige Untersuchungshaft für den Verdächtigen wurde laut Staatsanwaltschaftssprecher Mechtler zunächst bis zum 29. Dezember festgesetzt.