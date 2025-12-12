Fünfmal teurer als Katar – WM-Tickets sprengen alle Grenzen

Die WM 2026 sorgt für Aufruhr: Während Deutschland sportlich eine machbare Gruppe erwischt hat, explodieren die Ticketpreise und treiben Fans zur Verzweiflung.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht bei der kommenden WM vor einer machbaren Gruppenaufgabe mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann schätzt die Konstellation realistisch ein: “Curaçao ist ein Pflichtsieg, die beiden anderen sind nicht mal so eben von der Platte zu spielen.”

Doch während sportlich die Weichen gestellt sind, sorgt die Preispolitik für die Endrunde 2026 für massive Fanproteste. Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hat nun den sofortigen Stopp der laufenden Ticketverkaufsphase gefordert. In einer scharfen Stellungnahme zeigte sich die Organisation “über die horrenden Ticketpreise entsetzt”. Besonders brisant: In der aktuellen Verkaufsphase können Anhänger der teilnehmenden Teams Karten für die Fanblöcke erwerben.

Preisexplosion bei Tickets

Hauptkritikpunkt der Fanvertreter ist, dass die günstigste Preiskategorie vier für die Fanblöcke nicht verfügbar ist und die Anhänger dadurch zu deutlich höheren Ausgaben gezwungen werden. “Dies ist ein ungeheurer Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft und ignoriert den Beitrag der Fans zu diesem Spektakel”, heißt es im Statement von Football Supports Europe (FSE). Nach Berechnungen der Vereinigung müssten Fans rund 6900 US-Dollar (etwa 5875 Euro) investieren, um ihr Team vom ersten Gruppenspiel bis zu einem möglichen Finale zu begleiten – das Fünffache der Kosten bei der WM 2022 in Katar.

Diese Summen decken sich mit den offiziellen Preistabellen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Für den deutschen WM-Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni um 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr/MESZ) in Houston bewegen sich die Fan-Tickets zwischen 155 und 430 Euro. Für die Preisgestaltung zeichnet ausschließlich die FIFA verantwortlich. Beim zweiten Gruppenspiel am 20. Juni (22 Uhr/MESZ) gegen die Elfenbeinküste in Toronto bewegen sich die Preise zwischen 190 und 515 Euro.

Fanproteste wachsen

Zum Gruppenabschluss am 25. Juni (22 Uhr/MESZ) gegen Ecuador im Finalstadion von East Rutherford werden zwischen 230 und 600 Euro fällig. Sollte Deutschland bis ins Finale vorstoßen, kostet das günstigste Ticket im DFB-Fanblock satte 3580 Euro. Wer seine Mannschaft bei der Fußball-WM 2026 durch alle Turnierphasen begleiten möchte, muss damit fünfmal tiefer in die Tasche greifen als noch 2022 in Katar. Die internationale Fanvereinigung hat angesichts dieser Entwicklung nun zum Widerstand aufgerufen und fordert einen Stopp des aktuellen Ticketverkaufs.