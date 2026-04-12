Darum feiern orthodoxe Christen meist später Ostern

Ostern ist nicht gleich Ostern – für Millionen orthodoxe Christen beginnt das höchste Fest des Jahres nach einem ganz anderen Rhythmus.

Orthodoxe Christen stellen in Österreich nach Katholiken und Protestanten die drittgrößte Glaubensgemeinschaft dar. Ihr höchster Feiertag, das orthodoxe Osterfest, unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von den entsprechenden Festen der anderen Konfessionen: Im Jahr 2026 fällt der orthodoxe Ostersonntag auf den 12. April – eine Woche später als bei Katholiken und Protestanten.

Der Grund dafür liegt im Kalender: Während die westlichen Kirchen nach dem Gregorianischen Kalender feiern, orientieren sich orthodoxe Christen am Julianischen Kalender, der den Frühlingsanfang später ansetzt und damit alle Feiertage verschiebt. Grundlage für die Berechnung des Osterdatums ist der erste Frühlingsvollmond des jeweiligen Jahres – eine Regelung, die bereits beim Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr. verbindlich festgelegt wurde.

Orthodoxe Traditionen

Die orthodoxe Kirche geht auf das Jahr 1054 n. Chr. zurück, als sie sich im Zuge des Großen Schismas von der katholischen Kirche trennte. Heute ist die Orthodoxie in zahlreichen Ländern verbreitet, darunter Russland, Äthiopien, Griechenland, die Ukraine, Rumänien, Georgien und Serbien.

Das Fest ist in diesen Ländern von einer Vielzahl lebendiger Traditionen geprägt: Griechisch-orthodoxe Gläubige bemalen Ostereier in leuchtendem Rot und pflegen den Brauch des sogenannten Eierpeckens. In Russland hingegen werden Ostereier auf den Gräbern verstorbener Angehöriger niedergelegt.

Fastenzeit & Gottesdienste

Zum orthodoxen Osterfest gehört auch eine strenge Fastenzeit von 40 Tagen, in der viele Gläubige auf Milch- und tierische Produkte verzichten. Die Karwoche gilt dabei als die intensivste Phase des Fastens; ab Gründonnerstag verzichten manche Gläubige zusätzlich auf Öl.

Innerhalb der orthodoxen Kirche nimmt Ostern einen noch höheren Stellenwert ein als Weihnachten. Während der Karwoche werden täglich Gottesdienste abgehalten. In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag werden um Mitternacht Osterkerzen entzündet, und der griechisch-orthodoxe Ostergruß erklingt: „Christos anesti“ – Christus ist auferstanden.