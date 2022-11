Das ist die Frau, die des Anschlags in Istanbul verdächtigt wird (FOTO, VIDEO)

Türkische Medien berichten, dass die Verdächtige des Angriffs in Istanbul, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen, eine syrische Staatsbürgerin ist. Die Verdächtige gab die Anschuldigung zu sowie dass sie mit der terroristischen Arbeiterpartei Kurdistans in Verbindung stehe.

Die Verdächtige Ahlam Albashir sagte während des ersten Verhörs, dass sie von kurdischen Militanten in Syrien ausgebildet worden sei und über die nordwestsyrische Region Afrin in die Türkei eingereist sei, teilte die Polizei mit.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte zuvor, dass der Befehl zum Angriff auf die Einkaufsstraße Istiklal in Istanbul in Kobanê erteilt wurde, einer Stadt in Nordsyrien, in der türkische Streitkräfte in den letzten Jahren Operationen gegen die syrisch-kurdische YPG-Fraktion durchgeführt haben, berichtet Reuters. „Wir glauben, dass die Anweisung für den Angriff aus Kobanê stammt“, sagte Soylu und fügte hinzu, dass die Verdächtige durch Afrin, eine andere Region in Nordsyrien, geflogen sei.

(FOTO: EFE/ISTANBUL POLICE DEPARTMENT)

Der türkische Justizminister Bekir Bozdağ hatte zuvor mitgeteilt, dass eine Frau der Explosion im Zentrum von Istanbul verdächtigt wird, die nach seinen Angaben 45 Minuten auf einer Bank saß und dann aufstand.

Die Explosion ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr in der belebten Fußgängerzone Istiklal, die wieder geöffnet wurde, nachdem die Polizei sie während einer bis in die Morgenstunden dauernden Untersuchung abgesperrt hatte. In dem veröffentlichten Video ist zu sehen, wie eine Frau mit lockigem Haar, die einen lila Pullover mit der Aufschrift „New York“ trägt, in die Polizeidienststelle gebracht wird. Mit Hilfe eines Hundes durchsuchte die Polizei die Wohnung, in der sie verhaftet wurde, und fand Gold, Geld und Munition.

Der Minister sagte, es gebe zwei Möglichkeiten, wie es zu der Explosion gekommen sei.

„Entweder war in der Tasche ein Mechanismus, der aktiviert wurde, oder jemand hat den Mechanismus aus der Ferne aktiviert. Die Ermittlungen dauern noch. Es ist möglich, dass sie diese Region absichtlich ausgewählt haben. Es gibt viele Ausländer, vielleicht wollten sie eine Botschaft an die Welt senden. Die Türkei ist ein starkes Land“, sagte der Minister.

Inzwischen wurden auch Videos veröffentlicht, die die Verdächtige auf der Flucht zeigen, gefolgt von Festnahmen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte, der Bombenanschlag in der Innenstadt „rieche“ nach Terrorismus. Er erklärte auch, dass die Explosion ein “verräterischer Angriff” sei und die Täter bestraft werden.