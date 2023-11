Diebstahl am Wiener Hauptbahnhof: Bloggerin im Railjet bestohlen

Im Railjet auf dem Weg von Wien nach Budapest wurde die brasilianische Reisebloggerin und Influencerin Isis Grossi Opfer eines Diebstahls. Während eines kurzen Aufenthalts am Wiener Hauptbahnhof verschwanden ihr Luxus-Rucksack, 2.500 Euro in bar und eine Flasche Champagner. Die fehlenden Sicherheitsmaßnahmen im Zug lösten bei der 37-Jährigen Empörung aus.

Isis Grossi und ihr Mann, beide auf Europareise, erlebten eine unerfreuliche Überraschung, als sie nach einem kurzen Zwischenstopp in Wien feststellen mussten, dass ihre Wertsachen fehlten. Im Railjet Richtung Budapest standen wir rund zwanzig Minuten am Wiener Hauptbahnhof. Dort stiegen zwei Männer ohne Gepäck in den Zug ein. Sie kamen zu uns in die erste Klasse und gingen wieder. Wir waren gerade dabei, unsere Koffer in die Ablage zu schlichten. Später bemerkten wir, dass alle unsere am Sitz und Tisch abgelegten Sachen weg waren“, berichtet Grossi.

Der Diebstahl umfasste einen Mont-Blanc-Rucksack, mehrere Markensonnenbrillen, einen Burberry-Schal und eine Flasche Louis Roederer Champagner sowie 2.500 Euro in bar. Nach dem Vorfall erstattete das Paar Anzeige und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

ÖBB reagiert

Die Reaktion der Bloggerin auf den Vorfall war eine Mischung aus Entsetzen und Empörung, insbesondere über die fehlenden Sicherheitsmaßnahmen im Zug. „Trotzdem gibt es im Zug keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, nicht mal hier in der 1. Klasse. Menschen ohne Ticket können einfach so hier hineinspazieren und Sachen stehlen und es gibt nicht mal eine Videoüberwachung im Zug“, beklagte sie.

Die ÖBB reagierte auf die Vorwürfe und versicherte, dass sie den Fall an die interne Konzernsicherheit weiterleiten würden. „Generell können wir keine Häufung von Diebstählen über den gesellschaftlichen Rahmen hinaus feststellen“, erklärte ein Sprecher der ÖBB. Er betonte weiterhin, dass die ÖBB größten Wert auf die Sicherheit ihrer Reisenden legen und ein Bündel an Maßnahmen einsetzen. „Unsere Securities führen regelmäßig Streifentätigkeiten durch und zeigen auch bei Schwerpunktkontrollen gemeinsam mit der Polizei Präsenz.“

Trotz der Bemühungen der ÖBB, strafbare Handlungen zu verhindern, ist der Diebstahl ein bitterer Beigeschmack für Grossi und ihren Mann, die nun ihre Rückreise nach New York ohne Dokumente organisieren müssen. Mit ihrem öffentlichen Aufruf hoffen sie, andere Fahrgäste für die Sicherheit ihrer Wertsachen zu sensibilisieren.