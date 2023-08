Diese Zigarettenmarke ist in Österreich billiger geworden

In einer überraschenden Wendung haben sich die Preise für die äußerst beliebte Zigarettenmarke in Österreich nach unten bewegt.

Zuvor wurden sie für sechs Euro pro Packung angeboten, doch nun können Raucher ihre bevorzugten Camels bereits für 5,80 Euro erwerben.

Diese Preissenkung, die von vielen als erfreuliche Nachricht für Zigarettenkonsumenten angesehen wird, stellt eine bemerkenswerte Veränderung auf dem österreichischen Tabakmarkt dar. Mit ihrem Geschmack und Preis hat Camel eine treue Gefolgschaft von Rauchern in ganz Österreich gewonnen.

WHO fordert 23 Euro pro Packung

Angesichts der steigenden Belastungen aufgrund des Tabakkonsums schlugen erst vor Kurzem Experten der WHO drastische Preiserhöhungen vor, um den Tabakkonsum einzudämmen. Diese Maßnahme hat sowohl finanzielle als auch gesundheitliche Auswirkungen auf den Staat.

Im Kampf gegen die Nikotinsucht nahmen die Zigarettenpreise weltweit stetig zu. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert sogar eine deutliche Preiserhöhung: Eine Packung Zigaretten sollte nach Meinung von Rüdiger Krech, Direktor für Gesundheitsförderung bei der WHO, rund 23 Euro kosten. Diese Empfehlung richtet sich insbesondere an Länder wie Österreich, dessen Platzierung im „Tabacco Control Scale“ – ein Ranking zur Umsetzung der gesetzlichen Tabakkontrolle – lediglich auf dem 26. Platz von 37 liegt.

Die Entscheidung, die Preise der Zigarettenmarke „Camel“ zu senken, könnte verschiedene Auswirkungen auf den Markt haben. In einer Zeit, in der gesundheitsbewusstes Verhalten zunehmend im Fokus steht, stellt sich die Frage, wie sich diese Preissenkung auf das Rauchverhalten der Menschen auswirken wird.