Dreimal Führerschein weg: Robert Krazkys gefährlichstes Geheimnis kommt raus

300 km/h, Nachtfahrten ohne Licht, dreimal Führerscheinentzug – Robert Kratky lebte lange am absoluten Limit.

Robert Kratky, der 53-jährige Moderator, gewährt in seiner am 22. September erscheinenden Biografie ungewohnt offene Einblicke in eine Phase seines Lebens, die von extremen Risiken geprägt war – allen voran auf dem Motorrad.

Besondere Anziehungskraft übte dabei die kurvenreiche Strecke über die Soboth in der Südsteiermark auf ihn aus. An manchen Tagen legte er diese Route bis zu 15 Mal zurück. Die Faszination trieb ihn schließlich so weit, dass er die Strecke einmal bei Nacht und ohne Licht befuhr. Seine Erklärung dafür: „Ich wollte mich darauf trainieren, dass ich die Strecke gut genug kenne, um keine freie Sicht zu brauchen.“

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Kratzkys Risikobereitschaft

Der Drang, sich selbst zu übertreffen, zog sich durch viele Bereiche seines Lebens. „Zuerst wollte ich etwas gut können, dann besser als andere“, beschreibt Kratky seine damalige Antriebskraft. Diese Haltung führte ihn nicht nur auf Motorräder, die er auf mehr als 300 km/h beschleunigte, sondern auch in Tiefen von bis zu 100 Metern beim Tauchen. Dreimal wurde ihm wegen überhöhter Geschwindigkeit der Führerschein entzogen.

Entscheidender Wendepunkt

Den entscheidenden Wendepunkt brachte schließlich eine Polizeikontrolle. Ein Beamter konfrontierte ihn mit Fotos von Motorradunfällen – ein Moment, der Kratky zum Nachdenken brachte und sein Verhalten nachhaltig veränderte.

Auf Abenteuer verzichtet er seither nicht, doch Tauchen und Fallschirmspringen haben das rücksichtslose Rasen abgelöst.