Razzia Drogen im Paket: Wiener Shop wird zur illegalen Drehscheibe

2 Min. Lesezeit | 19. Dezember 2025

Hinter der Fassade eines diskreten Paketshops verbarg sich ein florierendes Drogengeschäft. Die Wiener Polizei schlug nach dreijährigen Ermittlungen zu.

Ein Wiener Paketshop, der mit Anonymität und Datenschutz warb, wurde von der Polizei als Umschlagplatz für illegale Substanzen enttarnt. Die Beamten nahmen die Geschäftsführerin sowie deren Mutter fest. Das Geschäftsmodell hatte durch die Verwendung von Pseudonymen eine persönliche Identifikation der Empfänger verhindert.

Bei den polizeilichen Maßnahmen wurden erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln beschlagnahmt, darunter 700 Ecstasy-Tabletten und 40 Kilogramm Cannabis. Der Versandshop entwickelte sich zu einem zentralen Knotenpunkt für den Drogenhandel.

Dreijährige Ermittlungen

Polizeisprecher Philipp Haßlinger erläuterte, dass die Ermittlungen bereits seit drei Jahren liefen: „Im Zuge dieser Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass der absolute Großteil, beinahe 98 Prozent der abgewickelten Sendungen in Zusammenhang mit illegalen Substanzen, insbesondere bei Bestellungen übers Darknet zusammenhängend war.“

Die 35-jährige Betreiberin versuchte laut Haßlinger, ihre Kundschaft vor den laufenden Ermittlungen zu warnen. Sie reagierte mit der Einrichtung eines alternativen Systems und verlegte die Abholstationen an verschiedene Standorte in Wien.

Rechtliche Folgen

Inzwischen wurde der Betrieb eingestellt, und sowohl die Geschäftsführerin als auch ihre Mutter befinden sich in Untersuchungshaft. Gegen beide wurde Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz erstattet.

Das auf Anonymität ausgelegte Geschäftskonzept zog offenbar gezielt Händler von Rauschgift und Falschgeld an.