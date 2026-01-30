Drogenhandel mal anders – Spuck‑Deal vor Polizeiaugen!

Mit einer ungewöhnlichen Übergabemethode sorgt ein Dealer am Wiener Westbahnhof für Aufsehen – er spuckt seinem Kunden die Drogen direkt in die Hand.

Während einer gezielten Polizeikontrolle im Umfeld des Westbahnhofs in Wien wurden Einsatzkräfte am Donnerstagabend Augenzeugen einer äußerst unkonventionellen Drogenübergabe. Kurz nach 23 Uhr beobachteten die Beamten, wie ein Mann seinem Kunden ein Päckchen direkt in die Hand spuckte und im Gegenzug Bargeld erhielt. Als die Polizisten eingriffen, versuchte der mutmaßliche Drogenhändler offenbar, weitere Suchtmittel zu verschlucken.

⇢ Historischer Schlag“: Europol jagt Drogenköpfe durch sechs EU-Staaten



Medizinische Folgen

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde zunächst zur medizinischen Abklärung in ein Spital überstellt. Nachdem er sich jedoch weigerte, sich einer bildgebenden Diagnostik zu unterziehen, erfolgte seine Überstellung in eine Justizanstalt.

Käufer angezeigt

Auch der 24-jährige Käufer wurde von den Beamten angehalten. Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten eine Kugel mit Suchtmittel, die konfisziert wurde.

Der Mann wurde daraufhin zur Anzeige gebracht.