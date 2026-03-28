Eine Stunde Dunkelheit: 180 Länder setzen heute ein Zeichen für das Klima

Eine Stunde, 180 Länder, ein Signal: Heute Abend gehen weltweit die Lichter aus – zum 20. Mal.

Am Samstag bleiben zwischen 20.30 und 21.30 Uhr zahlreiche Wahrzeichen und Gebäude auf der ganzen Welt im Dunkeln. Hinter dem Aufruf steht die Umweltorganisation WWF. Die Aktion soll ein sichtbares Zeichen gegen Energieverschwendung setzen und mehr Engagement für den Klimaschutz einfordern.

Heuer findet die Earth Hour – auf Deutsch: Stunde der Erde – bereits zum 20. Mal statt. Der WWF nutzt sie, um auf den nach wie vor hohen globalen Energieverbrauch und unzureichende Klimaschutzmaßnahmen hinzuweisen.

20 Jahre Earth Hour

Zum runden Jubiläum zeigt sich der WWF überzeugt, dass die Aktion tatsächlich etwas bewirkt. „Mittlerweile machen über 180 Länder mit“, so Auer: „Es sind Gemeinden, Unternehmen in ganz Österreich, aber auch Einzelpersonen, die sich jedes Jahr beteiligen.“ Die 20. Ausgabe der Earth Hour sei ein Signal an die Politik „endlich Maßnahmen zu setzen“ und Ausdruck des Wunsches vieler Menschen nach mehr Klimaschutz.

Dass Energiesparen keine abstrakte Forderung ist, verdeutlicht für WWF-Klimasprecherin Viktoria Auer die aktuelle Energiekrise vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. „Wir sind in einer hohen Abhängigkeit von fossilen Importen, wie wir jetzt wieder mal schmerzlich spüren. Wenn wir hier mit dem Verbrauch runtergehen, senken wir einerseits unsere Abhängigkeit und andererseits tragen wir dazu bei, dass wir unsere Emissionen senken.“

Globale Teilnehmer

Zu den österreichischen Teilnehmern zählen unter anderem die Wiener Hofburg, der Grazer Uhrturm, das Ars Electronica Center in Linz, der Lindwurmbrunnen in Graz sowie der Martinsturm in Bregenz. Auch international beteiligen sich bekannte Wahrzeichen – darunter der Eiffelturm in Paris, das Opernhaus in Sydney und das Brandenburger Tor in Berlin.

Wie Auer gegenüber ORF Wissen betont, steht die Teilnahme nicht nur Institutionen offen. „Eine Möglichkeit ist natürlich, eine Stunde das Licht abdrehen und dann gemütlichen Abend im Kerzenschein zu machen“, sagt sie. Darüber hinaus könne jeder auch im Alltag einen Beitrag leisten – etwa, indem man soweit möglich vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel umsteige.

Bundespräsident Alexander van der Bellen hat seine Unterstützung für die Aktion über die sozialen Netzwerke bekundet. „Klimaschutz ist in den letzten Jahren oft im Schatten gestanden, viele Entscheidungsträger:innen bremsen weiterhin mit aller Kraft oder – schlimmer noch – haben den Rückwärtsgang eingelegt. Mit dem gemeinsamen Zeichen der Earth Hour für den Klimaschutz erinnern wir daran, dass wir viel mehr tun müssen, um unser Klima – um uns – zu schützen.“