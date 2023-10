Entführung: Junger Serbe in den Händen der Hamas

Der 22-jährige serbische Musiker Alon Ohel wurde bei einem terroristischen Angriff der Hamas im Norden Israels entführt. Seine Mutter, Idit Ohel, bittet die serbische Botschaft um Hilfe bei der Befreiung ihres Sohnes.

In einem schockierenden Vorfall wurde der junge Musiker Alon Ohel, 22, serbischer Herkunft, bei einem terroristischen Angriff der Hamas im Norden Israels entführt. Alon hatte an einem Friedensmusikfestival teilgenommen, als ein massiver Raketenangriff das Gebiet traf. „Er ist Musiker und ging zu einem Friedensmusikfestival, an dem etwa 2.500 Menschen teilnahmen. Gegen sechs Uhr morgens gab es einen massiven Raketenangriff auf das Gebiet, in dem das Festival stattfand. Mit Freunden fuhr er mit dem Auto zu einem Schutzraum, in dem sie sich vor den Raketen versteckten“, erzählte seine Mutter, Idit Ohel.

Laut Idit Ohel stürmten die Hamas-Terroristen den Schutzraum und versuchten, alle Anwesenden zu töten. „Mein Sohn und einer seiner Freunde versuchten, die Granaten mit bloßen Händen zu fangen und sie aus dem Schutzraum zu werfen, um die Menschen zu retten. Eine explodierte im Schutzraum und verletzte viele Menschen. Nach der Detonation stürmten die Terroristen hinein und zogen meinen Sohn heraus. Er war am Leben und wurde zusammen mit drei weiteren Personen entführt“, berichtete sie.

Familie stammt aus Novi Sad

Die Familie Ohel, die ursprünglich aus Novi Sad stammt, ist in tiefer Sorge um Alon. „Meine dreizehnjährige Tochter rief ständig seine Handynummer an in der Hoffnung, dass er antworten würde. Gegen 11.30 Uhr meldete sich eine Frau, die sagte – sie töten uns, kommt und rettet uns… Ich nahm das Telefon und fragte, wie sie heißt, woraufhin die Verbindung abbrach. Wir waren verängstigt, weil wir nicht wussten, wo unser Sohn ist“, erzählt Idit Ohel.

(FOTO: zVg.)

Idit Ohel hat sich an das serbische Konsulat in Israel gewandt und um Hilfe gebeten. „Ich bete jeden Tag für ihn, dass er durchhält und weiß, dass wir ihn lieben. Ich weiß, dass das serbische Konsulat will, dass er freigelassen wird. Er hat serbisches Blut durch meinen Großvater. Ich hoffe, sie werden alles tun, um ihn uns zurückzugeben“, sagte sie.

Armee bestätigt die Entführung

Die Entführung von Alon Ohel hat die israelische Gemeinschaft tief getroffen. „Dieses Verbrechen hat uns völlig überrascht, wir waren nicht auf so etwas vorbereitet. Israel hat noch nie etwas Ähnliches in seiner Geschichte erlebt. Wir können immer noch nicht verstehen, was passiert ist. Es ist zu viel Leid, um es begreifen zu können. Dieses Verbrechen hat unsere Gesellschaft traumatisiert. Es gibt keine Familie in Israel, die niemanden kennt oder niemanden hat, der getötet, entführt oder verletzt wurde. Jedes Haus hat jemanden, den sie kennen, der ein Opfer von Terroristen war“, sagte Idit Ohel.

Die israelische Armee bestätigte die Entführung und versichert, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tut, um Alon und alle anderen entführten Israelis zu retten.

Die Hoffnung bleibt, dass Alon sicher nach Hause zurückkehren kann.