Entlastung kommt: Diese Personen bekommen jetzt bis zu 1.200 Euro zurück

Pendeln kostet 2026 mehr – doch der Staat steuert gegen. Welche Entlastungen jetzt für Arbeitnehmer:innen gelten.

Wer täglich zur Arbeit pendelt, spürt die finanzielle Belastung durch steigende Spritpreise und die CO2-Bepreisung besonders deutlich. Seit dem markanten Preisanstieg an den Zapfsäulen Anfang März 2026 gewinnen staatliche Entlastungsmaßnahmen für viele Haushalte erheblich an Bedeutung. Im laufenden Jahr kommen neben bestehenden Förderinstrumenten auch neue steuerliche Erleichterungen hinzu.

Förderungen je Bundesland

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – allen voran jene, die täglich weite Strecken zurücklegen – profitieren 2026 von einem erweiterten Entlastungspaket. Neben steuerlichen Verbesserungen stehen je nach Bundesland auch direkte Förderungen zur Verfügung. Bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen lassen sich Anträge für bis zu 1.200 Euro stellen.

Im Burgenland wurde der Fahrtkostenzuschuss erneut aufgelegt, Anträge sind seit März möglich. Gleiches gilt für die Pendlerhilfe in Oberösterreich sowie vergleichbare Beihilfen in der Steiermark und in Kärnten. Den höchsten Förderbetrag bietet Niederösterreich: Dort können bis zu 1.000 Euro zuzüglich eines Öko-Bonus von 200 Euro beantragt werden.

Pendlereuro verdreifacht

Die Pendlerpauschale zählt zu den meistgenutzten steuerlichen Entlastungsinstrumenten in Österreich und wird jährlich von Millionen Beschäftigten in Anspruch genommen. Sie lässt sich entweder unterjährig über die Lohnverrechnung oder rückwirkend im Rahmen des Lohnsteuerausgleichs geltend machen – für das laufende Jahr also für das Veranlagungsjahr 2025. Die Höhe der Pauschale wurde bislang nicht regelmäßig angepasst und verharrt seit Jahren auf demselben Stand.

Eine wesentliche Neuerung tritt jedoch mit 1. Jänner 2026 in Kraft: Der Pendlereuro wird verdreifacht und steigt von zwei auf sechs Euro je Kilometer. Eine Erhöhung der Pendlerpauschale selbst gab es zuletzt nur befristet in den Jahren 2022 und 2023 als Reaktion auf die außergewöhnlich hohe Teuerung.

Die nun beschlossene Verdreifachung des Pendlereuros soll jenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugutekommen, die auf das Auto angewiesen sind und durch die CO2-Bepreisung zusätzliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.

Die Maßnahme gilt zugleich als Ausgleich für den weggefallenen Klimabonus, der im Zuge der Budgetkonsolidierung gestrichen wurde.